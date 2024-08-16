Menuju Era Cashless, Dompet Digital SpeedCash Bikin Kamu Lebih Berkelas

Jakarta- Era cashless merupakan periode dimana aktivitas transaksi keuangan dapat dilakukan tidak lagi menggunakan uang tunai / uang kartal, melainkan melalui alat pembayaran lain seperti kartu kredit, kartu debit, tidak ketinggalan juga menggunakan alat pembayaran online seperti aplikasi keuangan perbankan hingga menggunakan aplikasi yang lebih praktis + dinamis dompet digital, atau aplikasi pembayaran lainnya.

Dalam gempuran gaya hidup masyarakat yang semakin berubah cashless society semakin tidak terbendung lagi, masyarakat cenderung beralih ke metode pembayaran non-tunai untuk menunjang kemudahan dengan aktifitas yang lebih cepat dan mudah (simple) dan tentunya lebih aman untuk digunakan.

Sebelum hadirnya era cashless society seperti sekarang ini gaya transaksi masyarakat masih cenderung menggunakan transaksi manual seperti membawa uang tunai, harus membawa dompet fisik dimana jika lupa membawa dompet maka akan lebih sulit untuk berbelanja.

Hal tersebut berbeda setelah memasuki era cashless society seperti sekarang, dimana masyarakat sudah diberikan segala kemudahan dalam bertransaksi tanpa membawa dompet fisik,cukup membawa handphone dan menggunakan aplikasi keuangan salah satunya seperti aplikasi dompet digital dengan menggunakan dompet digital masyarakat sudah bisa membayar baik itu melalui transfer bank hingga metode pembayaran lainnya seperti scan kode QRIS tidak lupa

Tidak hanya itu kehadiran aplikasi dompet digital ternyata juga memberikan keuntungan tersendiri untuk penggunanya, salah satu aplikasi dompet digital yang menawarkan berbagai kemudahan dan keuntungan untuk penggunanya ialah SpeedCash.