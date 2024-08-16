Jelang Upacara Kemerdekaan RI di IKN, Ini 3 Foto Akses Menuju Lapangan yang Siap Digunakan

Ini Jalan Menuju IKN (Foto: Waskita Karya)

JAKARTA - Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI untuk pertama kalinya dilakukan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Persiapan sudah maksimal termasuk akses jalan menuju pelaksanaan upacara.

"Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 dan Multi Utility Tunnel 01 (MUT) atau Terowongan Multi Utilitas yang berada di bawah tanah sudah rampung," ujar Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita dalam keterangan tertulisanya, Jumat (16/8/2024).

Dengan selesainya pekerjaan Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4 sepanjang 4,45 Kilometer (Km), maka sudah lengkap dukungan konektivitas jalan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

"Ini berarti akses ke lokasi upacara pun sudah siap digunakan," tegasnya.

Berikut ini foto-foto jalan di IKN siap digunakan:

1. Foto Akses Kereta Tanpa Rel

2. Foto Lapangan Upacara HUT ke-79 Kemerdekaan RI

3. Foto Jalan Utama di IKN