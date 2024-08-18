5 Fakta Hunian ASN di IKN, Modern hingga Air Bisa Diminum Langsung dari Keran

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga melihat modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep smart city di ibu kota baru.

Dalam peninjauan tersebut, Vice President Wholesale Solution Bank BNI Pusat, Muin Fikri menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia telah mengembangkan sebuah platform digital untuk mengelola tower hunian ASN.

Okezone pun merangkum fakta menarik soal Hunian ASN di IKN 2024, Minggu (18/8/2024):

1. Peninjauan Tower Hunian ASN di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung salah satu tower hunian bagi aparatur sipil negara (ASN) yang berada di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Hunian ASN Modern

Komitmennya pemerintah dalam menciptakan hunian ASN yang tidak hanya nyaman tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung gaya hidup modern di Ibu kota Nusantara.

3. 12 Rusun PNS IKN Siap Dihuni

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan bahwa 12 tower rusun Aparatur Sipil Negara (ASN) IKN sudah bisa digunakan pada 17 Agustus 202. Targetnya hingga akhir tahun tower ASN akan rampung sebanyak 47 tower.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan, 12 Rusun ASN disiapkan untuk mengakomodir pemindahan ASN pada tahap awal yang ditargetkan berlangsung mulai bulan September.

"Ini semua dari 47 itu ada 12 tower yang sudah selesai, 1 tower terdiri dari 12 lantai, secara rerata 1 lantai terdiri dari 5 unit apartemen," ujar Danis .