HOME FINANCE PROPERTY

Ini Makna Taman Kusuma Bangsa di IKN yang Diresmikan Jokowi

Muhammad Raihan , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |08:33 WIB
Ini Makna Taman Kusuma Bangsa di IKN yang Diresmikan Jokowi
Taman Kusuma Bangsa di IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ini makna Taman Kusuma Bangsa di IKN yang diresmikan oleh Jokowi pada HUT RI ke-79. Taman Kusuma Bangsa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diresmikan oleh Presiden Joko Widodo sebagai penghormatan terhadap pahlawan bangsa dan semangat kemerdekaan Indonesia.

Peresmian ini dilakukan untuk peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia yang ke-79, di mana menambah makna simbolis dari taman ini. Taman Kusuma Bangsa dibangun untuk menjadi tempat rekreasi dan juga tempat untuk merenungkan jasa-jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan dan kemajuan Indonesia.

Nama "Kusuma Bangsa" sendiri menunjukan arti semangat pahlawan yang rela berkorban demi negara dan bangsa mereka. Taman ini juga dimaksudkan untuk menjadi pusat edukasi bagi generasi muda untuk belajar tentang nilai-nilai perjuangan dan menghargai mereka.

Taman Kusuma Bangsa juga menjadi tempat yang mengingatkan pengunjung akan pentingnya mempertahankan rasa nasionalisme dan persatuan dengan monumen dan elemen desain yang menggambarkan sejarah perjuangan bangsa.

Selain itu, peresmian taman di IKN Nusantara menunjukkan komitmen pemerintah untuk mempercepat pembangunan IKN sebagai pusat pemerintahan dan simbol baru Indonesia yang lebih canggih dan kontemporer.

Halaman:
1 2
