Mengintip Kekayaan Raja Juli Antoni

JAKARTA – Mengintip kekayaan Raja Juli Antoni menarik untuk dibahas pada artikel ini. Raja Juli Antoni merupakan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita ibu Kota Nusantara (OIKN).

Pria kelahiran Riau, 13 Juli 1977 pernah menjadi calon legislatif (caleg) DPR RI pada 2009. Pada 2014, Raja Juli bersama rekan-rekannya mendirikan partai yang diklaim menaungi anak muda, yakni Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia lantas mengundurkan diri sebagai kader PDIP.

Berikut ini ulasannya seperti dilansir LHKPN, Jakarta, Senin (18/8/2024).

Berdasarkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) pada 22 Maret 2024, harta Raja Juli mencapai Rp8.893.732.283 pada 2023. Dalam LHKPN periode 2023 itu, Raja Juli tercatat memiliki utang sebesar Rp1.948.220.287.

Jika tak memiliki utang, kekayaannya mencapai Rp10.841.952.570. Jumlah tersebut meningkat sekitar Rp924 juta dibandingkan dengan laporan tahun sebelumnya. Pada 15 Maret 2023, Raja Antoni mempunyai harta kekayaan sejumlah Rp7.969.245.549.