HOME FINANCE HOT ISSUE

Reshuffle Jadi Menteri ESDM, Janji Manis Bahlil Tak Ada Konflik Bisnis Tambang

Atikah Umiyani , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |15:24 WIB
Reshuffle Jadi Menteri ESDM, Janji Manis Bahlil Tak Ada Konflik Bisnis Tambang
Bahlil janji tak ada konflik kepetingan tambang (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Presiden Jokowi melakukan reshuffle dan menunjuk Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Usai dilantik, Bahlil berjanji tidak akan memiliki konflik kepentingan meski dirinya memiliki latar belakang sebagai pengusaha tambang.

Dikatakan Bahlil, sejak dirinya dilantik menjadi bagian dari pemerintah, dirinya sudah tidak lagi menjadi pengurus di perusahaannya. Meski diakuinya, bisnis-bisnisnya itu tetap berjalan dan dilakukan oleh orang-orang profesional.

"Saya sudah mengundurkan diri dari semua jabatan dari perusahaan saya. Jadi posisi saya adalah bukan lagi sebagai pengusaha, tapi sebagai pejabat pemerintah," terangnya dalam acara Serah Terima Jabatan (Sertijab) yang digelar di Gedung Sarulla Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (19/8/2024).

Adapun saat ini, Bahlil tercatat memiliki perusahaan bernama PT Rifa Capital Holding Company dan 10 perusahaan lainnya yang sebagian besar aktif di sektor transportasi dan properti.

