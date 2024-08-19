Reshuffle, dari Purnomo Yusgiantoro hingga Arifin Tasrif Siapa yang Paling Lama Duduk di Kursi Menteri ESDM?

Siapa yang Paling Lama Duduki Kursi Menteri ESDM? (Foto: Purnomo/Antara)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan perombakan atau reshuffle kabinet pada hari ini, salah satunya posisi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Jokowi melantik Bahlil Lahadalia menjadi Menteri ESDM menggantikan Arifin Tasrif. Sebelum reshuffle kabinet hari ini, posisi Menteri ESDM sering kali diganti.

Lalu siapa saja yang pernah menjabat Menteri ESDM?

Menteri ESDM pertama di Indonesia bernama Surachman Tjokroardi hingga yang terakhir Arifin Tasrif sebelum dirinya kena reshuffle dan posisinya digantikan Bahlil Lahadalia.

Nama-nama beken lainnya juga pernah menjabat sebagai Menteri ESDM, sebut saja Ibnu Sutowo, Soemantri Brodjonegoro, Subroto, Susilo Bambang Yudhoyono hingga Ignasius Jonan.

Dari sekian nama yang menjabat sebagai Menteri ESDM, Okezone akan merangkum pejabat yang menduduki kursi Menteri ESDM terlama dari era Purnomo Yusgiantoro hingga Arifin Tasrif. Berikut ini datanya seperti dilansir laman resmi esdm.go.id.

1. Purnomo Yusgiantoro

Purnomo Yusgiantoro menjadi Menteri ESDM ke-14 periode 9 Agustus 2001-20 Oktober 2009

2. Darwin Zahedy Saleh

Menteri ESDM ke-15 periode 22 Oktober 2009-10 Oktober 2011