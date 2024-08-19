Advertisement
HOT ISSUE

Adu Kekayaan Pasha Ungu dan Gunawan Dwi Cahyo

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |22:07 WIB
Adu Kekayaan Pasha Ungu dan Gunawan Dwi Cahyo
Kekayaan Pasha Ungu (Foto: Okezone)
JAKARTA – Adu Kekayaan Pasha Ungu dan Gunawan Dwi Cahyo. Kedua mantan suami Okie Agustina ini adalah dua sosok yang memiliki karier cemerlang di dunia hiburan dan olahraga hingga kerap menjadi sorotan.

Tak hanya karena prestasi mereka, tetapi juga karena kekayaan yang berhasil mereka kumpulkan. Dari dunia musik hingga sepak bola, berikut perbandingan kekayaan antara Pasha Ungu dan Gunawan Dwi Cahyo yang dirangkum Okezone, Senin (19/8/2024):

Kekayaan Gunawan Dwi Cahyo

Gunawan merupakan atlit sepak bola Indonesia yang sempat menjadi Timnas Indonesia. Gunawan Dwi Cahyo mulai populer di ranah sepak bola nasional Indonesia pada musim kompetisi tahun 2009 saat dia pertama kali bermain sebagai bek untuk kesebelasan Persik Kediri.

Akan tetapi, saat ini karier Gunawan sebagai atlet dinilai telah meredup, dengan dirinya hanya memiliki nilai transfer sebesar Rp434,54 juta per musim.

Halaman:
1 2
