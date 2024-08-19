Kolaborasi BPKH dan Bank Muamalat Perjuangkan Ekonomi Syariah

JAKARTA – Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memperingati hari ulang tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 dengan menggelar sejumlah kegiatan mulai dari tingkat pusat hingga kantor cabang.

Kegiatan bertema KOBAR (Kolaborasi Bersama Dalam Harmoni) ini diikuti oleh karyawan BPKH dan Bank Muamalat serta dilaksanakan secara hybrid.

Kepala Badan Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah mengatakan, semangat kemerdekaan menjadi momentum untuk terus menunjukkan kinerja keuangan terbaik, dalam rangka memperjuangkan kepentingan umat dan ekonomi syariah pada umumnya.

Sementara itu, Direktur Bank Muamalat Karno mengatakan, melalui aktivitas ini pihaknya berharap dapat membangkitkan semangat perjuangan, pantang menyerah, dan nasionalisme di kalangan insan BPKH dan Bank Muamalat.

"Selain itu, inisiatif ini juga menjadi ajang silaturahmi untuk mempererat ukhuwah antara BPKH dan Bank Muamalat selaku anak usaha BPKH," ujarnya.

Kegiatan perayaan diisi dengan berbagai perlombaan tradisional yang melibatkan karyawan. Sejumlah lomba yang diselenggarakan adalah jenis-jenis lomba yang dirancang untuk membuat banyak interaksi dan keterlibatan dari seluruh karyawan dari berbagai elemen. Selain itu, ada juga kuis perjuangan yang menguji pengetahuan sejarah perjuangan bangsa.