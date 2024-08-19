Gandeng MNC Bank, Venteny Optimistis Bisa Jangkau Pasar Lebih Luas

JAKARTA - PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau Venteny menjalin kemitraan dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) pada Senin (19/8/2024).

Founder dan Group CEO Venteny, Jun Waide menyatakan kolaborasi dengan MNC Bank memberikan VENTENY beberapa keuntungan strategis yang signifikan, mengingat MNC Bank memiliki reputasi yang sangat baik di industri perbankan.

Menurut Jun, kerja sama ini akan memberikan kredibilitas tambahan bagi Venteny. Selain itu, jaringan mitra bisnis MNC Bank yang luas dan kuat memungkinkan Venteny untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat kehadirannya di Indonesia.

"Semua ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan berkelanjutan," katanya di sela-sela seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank.

Jun menyebut, kolaborasi dengan MNC Bank akan memberikan Venteny akses ke jaringan luas mitra dan nasabah MNC Bank yang telah terbangun dengan baik di Indonesia. Hal ini memungkinkan Venteny untuk menjangkau lebih banyak perusahaan dan karyawan di berbagai sektor, yang akan memperkuat kehadirannya di pasar lokal.