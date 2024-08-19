Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Gandeng MNC Bank, Venteny Optimistis Bisa Jangkau Pasar Lebih Luas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |19:53 WIB
Gandeng MNC Bank, Venteny Optimistis Bisa Jangkau Pasar Lebih Luas
MNC Bank Kerja Sama Venteny (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau Venteny menjalin kemitraan dengan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) pada Senin (19/8/2024).

Founder dan Group CEO Venteny, Jun Waide menyatakan kolaborasi dengan MNC Bank memberikan VENTENY beberapa keuntungan strategis yang signifikan, mengingat MNC Bank memiliki reputasi yang sangat baik di industri perbankan.

Menurut Jun, kerja sama ini akan memberikan kredibilitas tambahan bagi Venteny. Selain itu, jaringan mitra bisnis MNC Bank yang luas dan kuat memungkinkan Venteny untuk memperluas jangkauan pasar dan memperkuat kehadirannya di Indonesia.

"Semua ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dan berkelanjutan," katanya di sela-sela seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama bersama Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank.

Jun menyebut, kolaborasi dengan MNC Bank akan memberikan Venteny akses ke jaringan luas mitra dan nasabah MNC Bank yang telah terbangun dengan baik di Indonesia. Hal ini memungkinkan Venteny untuk menjangkau lebih banyak perusahaan dan karyawan di berbagai sektor, yang akan memperkuat kehadirannya di pasar lokal.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement