MNC Bank dan Venteny Jalin Kerja Sama, Hadirkan Kemudahan dan Kenyamanan Nasabah

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) resmi menjalin kerja sama dengan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau Venteny pada Senin (19/8/2024).

Kolaborasi ini ditandai dengan seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank bersama dengan Jun Waide, Founder dan Group CEO Venteny, serta disaksikan oleh Yudi Hamka, Direktur Utama MNC Kapital dan juga jajaran manajemen kedua belah pihak, di MNC Bank Tower, Jakarta.

Diungkap oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank, dengan kolaborasi ini MNC Bank berupaya mengoptimalkan fitur dan layanan yang ditawarkan aplikasi perbankan digital MotionBank. Keduanya berkomitmen untuk saling mendukung program promosi dan pemasaran untuk produk dan layanan yang dimiliki melalui channel masing-masing pihak.

"Perjanjian kerja sama ini menjadi komitmen kami bersama Venteny untuk saling mendukung program Tabungan Motion dan Earn Wage Access (EWA). MNC Bank diprediksi akan memperoleh peningkatan dalam akuisisi pengguna MotionBank dan volume Tabungan Motion. Kami yakin dapat meraih pertumbuhan signifikan secara sinergis untuk kinerja MNC Bank dan Venteny,” ujar Rita.

Rita menjelaskan, kolaborasi bersama Venteny akan memberikan tambahan layanan serta tambahan kenyamanan kepada para nasabah yang merupakan karyawan. Misalnya dengan fitur EWA yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana talangan di saat kondisi darurat sebelum mereka menerima gaji.