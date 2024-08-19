Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Bank dan Venteny Jalin Kerja Sama, Hadirkan Kemudahan dan Kenyamanan Nasabah

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 19 Agustus 2024 |17:01 WIB
MNC Bank dan Venteny Jalin Kerja Sama, Hadirkan Kemudahan dan Kenyamanan Nasabah
MNC Bank Jalin Kerja Sama dengan Venteny (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank, anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) resmi menjalin kerja sama dengan PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) atau Venteny pada Senin (19/8/2024).

Kolaborasi ini ditandai dengan seremoni penandatanganan perjanjian kerja sama oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank bersama dengan Jun Waide, Founder dan Group CEO Venteny, serta disaksikan oleh Yudi Hamka, Direktur Utama MNC Kapital dan juga jajaran manajemen kedua belah pihak, di MNC Bank Tower, Jakarta.

Diungkap oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank, dengan kolaborasi ini MNC Bank berupaya mengoptimalkan fitur dan layanan yang ditawarkan aplikasi perbankan digital MotionBank. Keduanya berkomitmen untuk saling mendukung program promosi dan pemasaran untuk produk dan layanan yang dimiliki melalui channel masing-masing pihak.

"Perjanjian kerja sama ini menjadi komitmen kami bersama Venteny untuk saling mendukung program Tabungan Motion dan Earn Wage Access (EWA). MNC Bank diprediksi akan memperoleh peningkatan dalam akuisisi pengguna MotionBank dan volume Tabungan Motion. Kami yakin dapat meraih pertumbuhan signifikan secara sinergis untuk kinerja MNC Bank dan Venteny,” ujar Rita.

Rita menjelaskan, kolaborasi bersama Venteny akan memberikan tambahan layanan serta tambahan kenyamanan kepada para nasabah yang merupakan karyawan. Misalnya dengan fitur EWA yang memungkinkan nasabah untuk mendapatkan dana talangan di saat kondisi darurat sebelum mereka menerima gaji.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/320/3185487/mnc_bank-zgqR_large.jpg
MNC Bank Sajikan Pengalaman Perbankan Serba Praktis di Electricity Connect 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/622/3184950/mnc_bank-gai1_large.jpg
Dahsyatnya MNC Bank! Selamat Kepada Para Pemenang Undian Tabungan Dahsyat Berhadiah Tahap Pertama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/11/622/3182810/mnc_bank-1Y8H_large.jpg
Nabung Pasti Dapat Hadiah! MotionBank Kasih Hadiah Langsung Tanpa Undian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/04/622/3181211/tabungan_dahsyat-K1Ls_large.jpg
MNC Bank Akan Serahkan Hadiah Tabungan Dahsyat Berhadiah Periode I 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/278/3180275/laba_mnc_bank_kuartal_di_iii_2025-LvM4_large.jpg
Naik 22,09%, Laba Bersih MNC Bank Capai Rp60,39 Miliar di Kuartal III-2025 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/23/320/3178805/mnc_bank_tabungan_dahsyat-AtwG_large.jpg
MNC Bank Serahkan Mobil Cherry Tiggo Cross Premium ke Pemenang Grand Prize Tabungan Dahsyat Arisan 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement