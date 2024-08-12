MNC Bank Berikan Promo Kartu Kredit, Belanja Gadget Hemat di Dinomarket

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank memberikan promo kartu kredit. Anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (BHIT) ini menggelar beragam penawaran istimewa bagi pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank, terkecuali kartu kredit Corporate dari MNC Bank.

Selama periode 1 hingga 31 Agustus 2024, pemegang kartu kredit MNC Bank, berhak mendapat diskon harga 10% dengan maksimal potongan Rp790.000 di setiap transaksi pembelian yang dilakukan di Dinomarket. Berikut merupakan deretan ketentuan dari benefit tersebut:

1. Pemegang seluruh jenis kartu kredit MNC Bank kecuali kartu kredit Corporate, berhak mendapat potongan belanja 10% atau maksimum senilai Rp790.000 untuk setiap transaksi pembelian melalui aplikasi dan website Dinomarket (www.dinomarket.com) dengan minimum transaksi Rp2.000.000,-

2. Penawaran ini hanya berlaku untuk 1 (satu) kali transaksi per user ID per 1 (satu) kartu kredit selama periode program berlangsung

3. Penawaran ini tidak dapat digabungkan dengan promo lainnya

4. Perlu diingat, terdapat kuota program sebanyak 30 user yang berhak menikmati potongan harga tersebut selama periode program berlangsung

Selengkapnya mengenai penawaran tersebut, kamu dapat mengakses informasinya pada https://mncbank.co.id/post/promo-dinomarket-semangat-kemerdekaanRI atau https://www.dinomarket.com/MNCAgustus.