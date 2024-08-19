Hati-Hati jika Pinjol Kirim Email seperti ini, Tanda DC Akan Datang ke Rumah?

JAKARTA - Hati-hati jika pinjol kirim email seperti ini, tanda DC akan datang ke rumah? Apalagi, bagi yang gagal bayar, beberapa perusahaan pinjaman online akan segera menagih Anda.

Untuk itu, anda harus hati-hati jika pinjol kirim email seperti ini. Sebab, tanda debt collector (DC) datang ke rumah. Salah satunya pemberitahuan tagihan yang wajib dibayar.

Tagihan pembayaran itu biasanya dikirim melalui pesan singkat atau email. Jika, anda mendapatkan kiriman email kemungkinan besar mereka akan datang ke rumah dalam waktu dekat.

Selain itu, berikut tanda-tanda debt collector datang ke rumah Anda;

1. Konfirmasi nasabah

Sebelum DC lapangan mendatangi rumah nasabah pinjol, mereka akan konfirmasi dulu kepada debitur ketika Anda sudah gagal bayar selama 3 (tiga) bulan.

Tetapi jika Anda Galbay lebih dari tiga bulan, biasanya DC tidak akan datang ke rumah Anda. Karena, mereka akan menilai Anda tidak berpotensi untuk membayar utang.