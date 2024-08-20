IHSG Cetak Rekor Baru pada Pembukaan Perdagangan, Tembus Level 7.501

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mencetak rekor baru pada pembukaan perdagangan hari ini. IHSG tembus level 7.500.

Tak menunggu lama usai bel perdagangan, Selasa (20/8/2024), IHSG langsung bergerak menuju level psikologis baru all time high di 7.501,88.

Sebanyak 223 saham menguat, 70 melemah, dan 199 lainnya stagnan. Nilai transaksi perdagangan awal mencapai Rp310,95 miliar dari net-volume 298,85 juta saham yang diperdagangkan.

Seluruh indeks lain ikut terdongkrak seperti LQ45, JII, IDX30 hingga MNC36. Seluruh sektor juga berada di zona hijau.

Tiga saham yang memimpin top gainers antara lain PT Trimuda Nuansa Citra Tbk (TNCA) naik 22,99 persen di Rp230, PT Victoria Investama Tbk (VICO) melesat 12,50 persen di Rp162, dan PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) melesat 8,47 peren di Rp64.