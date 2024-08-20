Riset MNC Sekuritas: IHSG Menuju ke 7.513-7.654

Riset MNC Sekuritas untuk Perdagangan Hari Ini. (Foto: Okezone.com/Freepik)

JAKARTA - MNC Sekuritas memprediksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus level 7.500. IHSG sebelumnya pada perdagangan kemarin menguat 0,47% ke 7.466 dan masih didominasi oleh volume pembelian.

Analis MNC Sekuritas mengatakan, adanya kemungkinan IHSG sedang membentuk wave [b] dari wave 2 pada pola running flat, selanjutnya, IHSG akan terkoreksi ke rentang area 7.059-7.232.

"Apabila IHSG mampu break 7.488, maka IHSG akan menuju ke 7.513-7.654," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Selasa (20/8/2024).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 7.207, 7.126 dan resistance 7.488, 7.514.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ARTO - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 2,550-2,720

Target Price: 2,880, 3,080

Stoploss: below 2,350