HOME FINANCE PROPERTY

Singgung Rosan, Pak Bas Yakin Satgas Dapat Percepat Proses Investasi di IKN

Gibran Khayirah Tavip , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:14 WIB
Singgung Rosan, Pak Bas Yakin Satgas Dapat Percepat Proses Investasi di IKN
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal Satgas Investasi IKN. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan kehadiran Satuan Tugas atau Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat mempercepat proses investasi ke Nusantara, Kalimantan Timur.

"Ya, saya kira dengan adanya satgas ini kan mempercepat juga. Selama ini kita di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sendiri sudah percepat, sehingga prosesnya nanti di Online Single Submission-nya (OSS) bisa lebih cepat," ujar Basuki, di Jakarta dikutip Antara Selasa (20/8/2024).

Dia mengungkapkan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani yang saat ini menjabat sebagai Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN merupakan sosok yang baik.

"Belum (berkomunikasi), baru kemarin beliau dilantik oleh Presiden RI. Pak Rosan juga sosok yang baik," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani akan segera melakukan koordinasi terkait Satgas Percepatan Investasi di IKN, Kalimantan Timur.

Telusuri berita finance lainnya
