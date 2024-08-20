Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Bisa Berumur Panjang, Usia Bertambah Minimal 10 Tahun

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Selasa, 20 Agustus 2024 |15:03 WIB
Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Bisa Berumur Panjang, Usia Bertambah Minimal 10 Tahun
Menteri Basuki Sebut Hidup di IKN Bisa Umur Panjang (Foto: BPMI Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hidup dan tinggal di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur menambah panjang usia minimal 10 tahun.

"Hidup di IKN Insya Allah akan bertambah panjang (usia) minimal 10 tahun," ujar Basuki di Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Menurut dia, lingkungan dan udara IKN yang bersih serta masih terjaga dapat menambah panjang usia hidup (lifetime) individu.

"Lifetime kita akan bertambah panjang karena polusinya nol, airnya bagus, lingkungan (enviroment) untuk bekerja hanya berjarak 10 menit dari rumah ke kantor," katanya.

Basuki juga menyampaikan bahwa lingkungan dan udara di IKN yang asri dan terbebas dari polusi juga sangat sehat khususnya bagi anak-anak.

"Jadi sangat sehat khususnya untuk anak-anak kita, karena anak-anak kita sekarang di Jakarta ini rentan penyakit karena polusinya yang sudah tinggi sekali," ujarnya.

 BACA JUGA:

Berdasarkan Lampiran Rencana Induk IKN dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menyatakan bahwa prinsip dasar pengembangan kawasan dalam IKN didasarkan pada delapan prinsip pembangunan IKN yang mengedepankan alam, teknologi, dan keberlanjutan lingkungan.

Perencanaan IKN dijalin dengan konsep berkelanjutan untuk menyeimbangkan ekologi alam, lingkungan terbangun, dan sistem sosial secara harmonis. Selain itu, prinsip dasar pengembangan IKN juga menjaga kemungkinan buruknya dampak urbanisasi serta cuaca ekstrem yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana, seperti banjir dan kekurangan air baku.

 

Halaman:
1 2
Telusuri berita finance lainnya
