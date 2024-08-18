Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Luhut: IKN Karya Anak Bangsa, Bukan Didirikan Kolonial Penjajah! Kita Harus Kompak

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |15:59 WIB
Luhut: IKN Karya Anak Bangsa, Bukan Didirikan Kolonial Penjajah! Kita Harus Kompak
Menko Luhut soal Pembangunan IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada momen HUT ke-79 Indonesia.

Luhut menilai bahwa perayaan tahun ini bersejarah karena menjadi momen kemerdekaan sekaligus berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN.

“Saya juga baru kembali dari IKN dan saya melihat betapa kita diwujudkan cita-cita itu demgan berpindah ibu kota NKRI dari Jakarta ke IKN,” kata dia dalam video di Instagramnya dikutip Minggu (18/8/2024).

Luhut menuturkan merupakan hasil pembangunan anak bangsa dan bukan kolonial. Hal tersebut terlihat secara nyata mulai terwujud

“Satu cita-cita besar dan keliatan langkah-langkah itu mulai terwujud dengan perencanaan dan pembangunan yang baik. IKN akan jadi ibu kota yang bukan didirikan oleh kolonial penjajah tapi didirikan oleh anak bangsa,” tuturnya.

Dia mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan antarseluruh elemen bangsa Indonesia merupakan aset yang sangat penting bagi kejayaan ibu pertiwi. Ia pun berharap masyarakat bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bersama-sama.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement