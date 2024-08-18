Luhut: IKN Karya Anak Bangsa, Bukan Didirikan Kolonial Penjajah! Kita Harus Kompak

JAKARTA - Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada momen HUT ke-79 Indonesia.

Luhut menilai bahwa perayaan tahun ini bersejarah karena menjadi momen kemerdekaan sekaligus berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN.

BACA JUGA: Pengalaman Puan Nginap di Rumah Menteri IKN saat Upacara 17 Agustus

“Saya juga baru kembali dari IKN dan saya melihat betapa kita diwujudkan cita-cita itu demgan berpindah ibu kota NKRI dari Jakarta ke IKN,” kata dia dalam video di Instagramnya dikutip Minggu (18/8/2024).

Luhut menuturkan merupakan hasil pembangunan anak bangsa dan bukan kolonial. Hal tersebut terlihat secara nyata mulai terwujud

“Satu cita-cita besar dan keliatan langkah-langkah itu mulai terwujud dengan perencanaan dan pembangunan yang baik. IKN akan jadi ibu kota yang bukan didirikan oleh kolonial penjajah tapi didirikan oleh anak bangsa,” tuturnya.

BACA JUGA: Sri Mulyani Ungkap Basuki Menangis Terharu dengan Kondisi IKN

Dia mengingatkan bahwa persatuan dan kesatuan antarseluruh elemen bangsa Indonesia merupakan aset yang sangat penting bagi kejayaan ibu pertiwi. Ia pun berharap masyarakat bisa mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia bersama-sama.