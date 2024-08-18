Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Pengalaman Puan Nginap di Rumah Menteri IKN saat Upacara 17 Agustus

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Minggu, 18 Agustus 2024 |15:34 WIB
Pengalaman Puan Nginap di Rumah Menteri IKN saat Upacara 17 Agustus
Ketua DPRI Puan di IKN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Ketua DPR RI Puan Maharani menginap di Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) yang terletak di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, usai mengikuti upacara peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Puan mengaku merasa nyaman menginap di rumah dinas yang nantinya akan digunakan oleh para menteri.

Ketua DPR RI Puan Maharani menginap di Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, sebelum mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ini, Puan tidak hanya melihat langsung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga merasakan langsung kenyamanan salah satu rumah yang akan digunakan oleh para menteri.

"Alhamdulillah pada 17 Agustus 2024 saya sudah berada di IKN untuk ikut melaksanakan upacara hari kemerdekaan ulang tahun indonesia yang ke 79. Sekarang saya dari tadi malam menginap di salah satu rumah yang nantinya akan ditempati oleh menteri. Alhamdulillah semuanya baik walaupun belum sempurna masih banyak kekurangan tapi tidurnya tadi malam nyenyak dan Alhamdulillah hampir semuanya siap walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,tapi saya yakin nantinya pasti akan segera siap rumah-rumah yang ada di IKN ini" ucap Puan Maharani dalam postingan akun Instagram Ketua DPR RI, Minggu (18/8/2024)

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement