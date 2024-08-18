Pengalaman Puan Nginap di Rumah Menteri IKN saat Upacara 17 Agustus

Ketua DPR RI Puan Maharani menginap di Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan, sebelum mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Dalam kunjungannya ini, Puan tidak hanya melihat langsung kesiapan IKN sebagai pusat pemerintahan baru, tetapi juga merasakan langsung kenyamanan salah satu rumah yang akan digunakan oleh para menteri.

"Alhamdulillah pada 17 Agustus 2024 saya sudah berada di IKN untuk ikut melaksanakan upacara hari kemerdekaan ulang tahun indonesia yang ke 79. Sekarang saya dari tadi malam menginap di salah satu rumah yang nantinya akan ditempati oleh menteri. Alhamdulillah semuanya baik walaupun belum sempurna masih banyak kekurangan tapi tidurnya tadi malam nyenyak dan Alhamdulillah hampir semuanya siap walaupun masih banyak yang harus diperbaiki,tapi saya yakin nantinya pasti akan segera siap rumah-rumah yang ada di IKN ini" ucap Puan Maharani dalam postingan akun Instagram Ketua DPR RI, Minggu (18/8/2024)