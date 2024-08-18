Sri Mulyani Ungkap Basuki Menangis Terharu dengan Kondisi IKN

JAKARTA - Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menangis pada upacara HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada Sabtu 17 Agustus 2024 kemarin.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa Basuki menangis karena terharu atas kerja keras yang dilakukan dalam pembangunan IKN.

"Pak Basuki Hadimuljono mbrebes mili (mengalir air mata terus menerus terharu)? Jadi selama upacara Hari Kemerdekaan sampai setelahnya. Beliau terharu dan tak terkirakan perasaannya tidak percaya dengan capaiannya dan berterimakasih kepada semua yang mendukung kerja luar biasa," tulisnya di dalam akun Instagramnya, Minggu (18/8/2024).

Seperti diketahui Basuki telah dipercaya sejak awal untuk pembangunan di IKN. Bahkan, ia juga menjadi Plt Kepala Otorit a IKN danbertanggung jawab atas seluruh pembangunan di IKN dari awal hingga sampai saat ini.

"Pak Bas yang bertanggung jawab membangun dari NOL menjadi sebuah Ibu Kota Baru Indonesia - Ibu Kota Nusantara, really from nothing menjadi an extraordinary IKN!," tuturnya.