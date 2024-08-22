Advertisement
HOT ISSUE

Daftar Lengkap Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA dan SMK

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Kamis, 22 Agustus 2024 |04:16 WIB
Daftar Lengkap Formasi CPNS 2024 untuk Lulusan SMA dan SMK
Daftar Lengkap Formasi CPNS 2024. (Foto: Okezone.com/Antara)
JAKARTA - Pemerintah membuka seleksi CPNS 2024 dengan berbagai posisi bagi lulusan SMA dan SMK. Seleksi ini diharapkan memberikan peluang lebih luas bagi generasi muda untuk bergabung dalam instansi pemerintah dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Pendaftaran CPNS 2024 dimulai pada 20 Agustus pukul 17.08.45 WIB hingga 6 September 2024. Pemerintah melalui Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) menyediakan 250.407 formasi untuk 69 instansi pusat dan 478 instansi daerah.

Dari ribuan formasi CPNS 2024 yang tersedia, terdapat 22 formasi yang dibuka khusus untuk lulusan SMA/SMK atau sederajat. Lulusan SMK jurusan teknik memiliki peluang besar dalam seleksi ini karena terdapat enam posisi di tiga kementerian yang memprioritaskan lulusan tersebut.

Berikut 22 formasi CPNS 2024 untuk lulusan SMA/SMK:

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

- Polisi Khusus Cagar Budaya (SMA/Sederajat)

- Penata Pameran (SMK Teknik Bangunan/Desain Grafis/Multimedia)

2. Kementerian Kesehatan

- Operator Layanan Kesehatan (SMA/Sederajat)

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Pelatih dan Perawat Satwa Liar (SMA/Sederajat)

- Pemelihara Tumbuhan (SMA/Sederajat)

- Petugas Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan (SMA/Sederajat)

4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- Operator Sumber Daya Air (SMA IPA/SMK Teknik)

- Petugas Operasi dan Pemeliharaan (SMA IPA/SMK Teknik)

- Penilik Jalan (SMA IPA/SMK Teknik)

- Operator Alat Berat (SMA/Sederajat)

5. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- Operator Kilang dan Utilitas (SMA/SMK)

- Operator Pemboran (SMA/Sederajat)

- Pemantau Gunung Api (SMA/SMK)

6. Badan Intelijen Negara

- Pengelola Administrasi Intelijen (SMA/Sederajat)

