Harga Emas Antam Turun Goceng Jadi Rp1.410.000/Gram

JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang atau Antam (ANTM) mengalami penurunan pada perdagangan Kamis (22/8/2024). Harga emas Antam turun Rp5.000 menjadi Rp1.410.000 per gram.

Sejalan dengan harga emas, untuk buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas ingin menjual emas batangan juga turun Rp6.000 ke level Rp1.260.000.

Mengutip laman logammulia.com, harga emas Antam tersebut berlaku di kantor Antam Pulogadung, Jakarta.

Adapun sesuai dengan PMK No. 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%.

Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45%, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.