HOME FINANCE

Perusahaan Media Mulai Gunakan REC PLN, Wujud Komitmen Pemanfaatan Energi Bersih

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |23:17 WIB
Perusahaan Media Mulai Gunakan REC PLN, Wujud Komitmen Pemanfaatan Energi Bersih
PLTA Cirata berkapasitas 1.000 megawatt yang berada di Kabupaten Purwakarta dan Bandung Barat, Jabar sebagai salah satu pembangkit EBT yang terdaftar dalam sistem pelacakan elektronik dan diakui secara internasional untuk mengeluarkan REC. (Foto: dok PLN)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan media kini mulai menggunakan energi bersih energi ramah lingkungan melalui layanan Renewable Energy Certificate (REC) dari PT PLN (Persero).

Kolaborasi perdana ini ditunjukkan PLN bersama Kumparan sebagai komitmen nyata mendukung penggunaan energi ramah lingkungan di beberapa sektor termasuk media massa. Penyerahan REC PLN setara 393 Megawatt hour (MWh) dilakukan dalam soft launching Green Initiative pada Rabu (21/8).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, REC adalah bentuk nyata PLN dalam mendorong penggunaan energi bersih di berbagai sektor industri termasuk media massa. Penjualan REC ini juga memperkuat posisi PLN dalam mendukung daya saing industri nasional dengan memberikan opsi energi yang ramah lingkungan.

REC merupakan bentuk layanan PLN yang memudahkan pelanggan untuk mendapatkan pengakuan atas penggunaan EBT yang transparan, akuntabel, dan diakui secara internasional. Setiap sertifikat REC membuktikan listrik yang digunakan pelanggan berasal dari pembangkit EBT.

"REC merupakan salah satu inovasi produk hijau yang dimiliki PLN, di mana REC juga ada untuk validasi suatu perusahaan bahwa tenaga listrik yang digunakan berasal dari energi listrik hijau dan terverifikasi," kata Darmawan. 

