Pimpin Transformasi Berkelanjutan, Dirut PLN Raih Penghargaan The Prominent CEO of The Year

Dirut PLN Darmawan Prasodjo diwakili oleh Vice President ESG dan Safeguard PLN Imam Muttaqien (kanan) saat menerima penghargaan The Prominent CEO of The Year dalam ajang Prominent Awards 2024. (Foto: dok PLN)

JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo berhasil meraih penghargaan The Prominent CEO of The Year dalam ajang Prominent Award 2024.

Penghargaan ini diraih berkat kepemimpinannya membawa PLN bertransformasi memberikan kinerja bisnis terbaik dan menjadi perusahaan hijau yang adaptif serta berdampak pada masyarakat maupun lingkungan.

Dalam hal ini, PLN dinilai berhasil menghasilkan laporan keuangan yang sangat baik sehingga bisa memberikan kontribusi ke negara dan menjadi lokomotif dalam mendorong transisi energi.

Atas upaya tersebut, PLN juga meraih dua penghargaan kategori Excellent Business Transformation & Financial Performance dan Pioneer In Green Energy Transition dalam penghargaan bertajuk 'Untukmu Indonesia' yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat (9/8).

CEO Salutee.id Arief Hidayat Thamrin selaku penyelenggara menjelaskan, para penerima penghargaan dinilai berdasarkan 4P yakni profit, kemampuan dalam memberikan keuntungan, bisnis dan kiat sukses perusahaan. Kedua, people berupa kontribusi bagi bangsa dan masyarakat.