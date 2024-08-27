Advertisement
HOME FINANCE

PLN Siapkan Dukungan Listrik Andal untuk Indonesia Africa Forum ke 2 di Bali

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |23:04 WIB
PLN Siapkan Dukungan Listrik Andal untuk Indonesia Africa Forum ke 2 di Bali
Staf PLN memastikan kesiapan pasokan listrik untuk gelaran IAF ke-2 di Bali. (Foto: dok PLN)
A
A
A

DENPASAR - PT PLN (Persero) memastikan kesiapan pasokan listrik dalam mendukung gelaran Indonesia - Africa Forum (IAF) ke-2 yang akan digelar di Bali pada 1-3  September 2024 mendatang. Forum ini merupakan ajang untuk memperkuat kerja sama, utamanya ekonomi, antara Indonesia dan Afrika.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, PLN telah berpengalaman mendukung pasokan listrik andal dalam berbagai gelaran nasional maupun internasional di Indonesia. 

Event ini akan dihadiri delegasi dari berbagai negara Afrika dan akan menjadi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, PLN akan mendukung kesuksesan penyelenggaraan seluruh event dapat berjalan lancar,” ujarnya.

Sebelumnya, PLN telah sukses dalam mendukung berbagai event bertaraf nasional maupun internasional baik di Jakarta, Labuan Bajo hingga Bali dan kota-kota lainnya. Selain memastikan kesiapan infrastruktur, PLN turut menyiagakan personel terbaik dalam memastikan pasokan listrik yang andal dan tanpa kedip.

General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Bali I Gede Agung Sindu Putra mengatakan, upaya persiapan dan mitigasi terus dilakukan oleh PLN. 

Halaman:
1 2
