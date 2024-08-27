Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE

Akselerasi Transisi Energi, PLN Jalin Kolaborasi Manfaatkan Green Ammonia untuk PLTU

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |23:22 WIB
Akselerasi Transisi Energi, PLN Jalin Kolaborasi Manfaatkan Green Ammonia untuk PLTU
PLN jalin kolaborasi manfaatkan green ammonia untuk PLTU. (Foto: dok PLN)
A
A
A

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Indonesia Power (PLN IP) bakal memanfaatkan green ammonia dalam operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Labuan di Banten.

Upaya mengakselerasi transisi energi ini tercermin melalui agenda penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara PLN IP, PT Pupuk Kujang dan Ishikawajima-Harima Heavy Industries (IHI Corporation) pada Rabu (21/8) di Jakarta.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya terus berinovasi menurunkan emisi sektor ketenagalistrikan, salah satunya melalui pemanfaatan green ammonia pada PLTU.

Terobosan ini merupakan upaya PLN dalam mempercepat transisi energi dan mendukung target Pemerintah mencapai target Net Zero Emissions pada 2060.

"Dengan kolaborasi yang inovatif ini, diharapkan pemanfaatan green ammonia mampu menjadi pengganti batu bara sehingga dapat menurunkan emisi dan tentunya sejalan dengan tujuan Pemerintah mewujudkan NZE pada 2060," ucap Darmawan. 

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/27/11/3055224/staf_pln-uUAi_large.jpg
PLN Siapkan Dukungan Listrik Andal untuk Indonesia Africa Forum ke 2 di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/11/3054013/prominent_awards-vpmn_large.jpg
Pimpin Transformasi Berkelanjutan, Dirut PLN Raih Penghargaan The Prominent CEO of The Year
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/11/3053573/plta_cirata-YVEN_large.jpg
Perusahaan Media Mulai Gunakan REC PLN, Wujud Komitmen Pemanfaatan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/11/3053384/petugas_pln_memasang_panel_surya-R4Tn_large.jpg
Pasang 118 Mikro PLTS, PLN Listriki Warga Tiga Pulau di Pangkep dengan Energi Bersih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/23/11/3053350/pln_dan_jbic-dofB_large.jpg
Akselerasi Transisi Energi, PLN Jalin Kolaborasi dengan Japan Bank for International Cooperation
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/16/11/3049988/jembatan_gantung-Dh3j_large.jpg
Bangun Jembatan Gantung, BRI Bantu Mobilitas Warga dan Dorong Ekonomi Masyarakat Desa
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement