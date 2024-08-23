Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ternyata Segini Gaji dan Kekayaan Hanif Sjahbandi

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |22:01 WIB
Ternyata Segini Gaji dan Kekayaan Hanif Sjahbandi
Gaji Hanif Sjahbandi (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ternyata segini gaji dan kekayaan Hanif Sjahbandi. Hanif adalah pemain sepak bola profesional Indonesia yang lahir pada 7 April 1997 di Bandung, Indonesia.

Hanif Sjahbandi dikenal dengan perjuangan dan kerja keras yang tak pernah mengkhianati. Ia telah menjadi salah satu pemain yang serba bisa di Liga 1 Indonesia, dengan permainan yang ciamik dan konsisten dan mencetak gol penting di berbagai klub.

Klub sepak bola Hanif sebelum membela Persija Jakarta ia berlabuh di klub yang terkenal di Malang yaitu Arema FC pada tahun 2022.

Dirangkum Okezone, berikut gaji dan kekayaan Hanif Sjahbandi, Jumat (23/8/2024).

Bahwa gaji pemain sepak bola profesional yang bermain di Liga 1 Indonesia, mencapai jutaan rupiah per bulan.

Nilai pasaran pemain sepak bola Hanif Sjahbandi diperkirakan sekitar Rp3,91 miliar.

Telusuri berita finance lainnya
