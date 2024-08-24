4 Fakta 9 Naga Kumpul Bareng di IKN

JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mendapat dukungan langsung dari para konglomerat Indonesia yang disebut sebagai Sembilan Naga. Orang-orang ini tentu memiliki pengaruh besar bagi Indonesia, untuk itu menarik untuk diperhatikan ketika Sembilan Naga kumpul bersama di IKN.

Sembilan naga adalah istilah yang digunakan untuk merujuk pada sembilan pengusaha besar keturunan Tionghoa yang ada di Indonesia. Istilah ini muncul pada era Orde Baru, ketika pengusaha dan pemerintah membentuk hubungan saling menguntungkan.

Okezone pun merangkum fakta menarik terkait IKN dan kemunculan Sembilan Naga di Ibu Kota Negara, Sabtu (21/8/2024):

1. Sembilan Naga Terlihat di IKN

Deretan konglomerat yang dikenal dengan julukan 9 naga hadir dalam upacara kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN), Sabtu 17 Agustus 2024. Mereka yang hadir di antaranya, Djoko Susanto, Pui Sudarto, Prajogo Pangestu, Sugianto Kusuma alias Aguan, Eka Tjandranegara, Franky Widjaja, Garibaldi ‘Boy’ Thohir.

Dari deretan nama-nama tersebut, terdapat nama Aguan yang disebut-sebut mejadi salah satu dari 9 naga penguasa ekonomi Indonesia.

2. Investasi Sembilan Naga

Proyek ini dipimpin salah satu 9 naga yaitu Sugianto Kusuma alias Aguan melalui perusahaan Agung Sedayu Group dengan nama Konsorsium Nusantara.

Kedatangan Aguan ke IKN kembali viral setelah diposting dalam beberapa akun media sosial seperti TikTok.

"Konsorsium Nusantara pimpinan Agung Sedayu Group berinvestasi 20 triliun rupiah di Ibu Kota Nusantara," tulis akun TikTok @wdshun20.

10 perusahaan tersebut di antaranya Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group dan Alfamart group.

"Konsorsium ini beranggotakan 10 perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap terbangunnya IKN, bukan saja sebagai kota yang layak huni (livable city), namun juga sebagai kota yang dicintai (lovable city)," ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dalam keterangan resminya pada 21 September 2023

10 perusahaan tersebut membentuk sebuah konsorsium dengan total investasi Rp20 triliun yang sudah melakukan groundbreaking proyek di IKN salah satunya Hotel Nusantara pada Kamis 21 September 2023.

3. Kata Aguan

Aguan mengungkapkan kini ada 12 perusahaan yang tergabung dalam konsorsium yang paling banyak berinvestasi di IKN. Dia sempat memperkenalkan satu per satu perusahaan tersebut di hadapan Presiden Joko Widodo (Jokowi).