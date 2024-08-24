Ternyata Segini Jumlah Emisi Karbon Pesawat Jet yang Diduga Ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk Honeymoon

JAKARTA - Ternyata segini jumlah emisi karbon pesawat jet yang diduga ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk honeymoon. Sebab, pesawat cukup menyumbang emisi karbon yang tidak baik untuk bumi.

Adapun, jet pribadi pada umumnya membakar sekitar 5.000 galon bahan bakar per jam. Itu setara dengan sekitar 400 mobil penumpang. Jet komersial rata-rata membakar sekitar setengahnya. Lantar berapa jumlah emisinya?

Ternyata segini jumlah emisi karbon pesawat jet yang diduga ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk honeymoon cukup besar. Rinciannya perjalanan jet pribadi diperkirakan menghasilkan 899.000 metrik ton karbon dioksida (CO2) ke atmosfer. Jumlah ini setara dengan 0,9% emisi CO2 global dari penerbangan sipil umum.

Jet pribadi pada umumnya menghasilkan karbon dengan laju 4,9 kilogram per mil. Jet pribadi biasanya digunakan oleh orang kaya untuk perjalanan bisnis atau liburan. Penggunaan jet pribadi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena jumlah jutawan dan miliarder telah bertambah. Di Amerika Serikat, diperkirakan ada 18.000 jet pribadi.

Dampak jet pribadi terhadap lingkungan sangat signifikan, tetapi sering kali dibayangi oleh emisi maskapai komersial yang jauh lebih besar.