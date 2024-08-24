Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Segini Jumlah Emisi Karbon Pesawat Jet yang Diduga Ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk Honeymoon

Rina Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |10:42 WIB
Ternyata Segini Jumlah Emisi Karbon Pesawat Jet yang Diduga Ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk Honeymoon
Ternyata segini jumlah emisi karbon pesawat jet yang didugai ditumpangi Erina Gudono dan Kaesang(Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Ternyata segini jumlah emisi karbon pesawat jet yang diduga ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk honeymoon. Sebab, pesawat cukup menyumbang emisi karbon yang tidak baik untuk bumi.

Adapun, jet pribadi pada umumnya membakar sekitar 5.000 galon bahan bakar per jam. Itu setara dengan sekitar 400 mobil penumpang. Jet komersial rata-rata membakar sekitar setengahnya. Lantar berapa jumlah emisinya?

Ternyata segini jumlah emisi karbon pesawat jet yang diduga ditumpangi Kaesang dan Erina Gudono untuk honeymoon cukup besar. Rinciannya perjalanan jet pribadi diperkirakan menghasilkan 899.000 metrik ton karbon dioksida (CO2) ke atmosfer. Jumlah ini setara dengan 0,9% emisi CO2 global dari penerbangan sipil umum.

Jet pribadi pada umumnya menghasilkan karbon dengan laju 4,9 kilogram per mil. Jet pribadi biasanya digunakan oleh orang kaya untuk perjalanan bisnis atau liburan. Penggunaan jet pribadi telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir karena jumlah jutawan dan miliarder telah bertambah. Di Amerika Serikat, diperkirakan ada 18.000 jet pribadi.

Dampak jet pribadi terhadap lingkungan sangat signifikan, tetapi sering kali dibayangi oleh emisi maskapai komersial yang jauh lebih besar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/12/612/3112931//jeje_slebew_jualan_kopi-rlXM_large.jpeg
Berita Terpopuler: Tampilan Seksi Jeje Slebew Jualan Kopi hingga Perjalanan Cinta Angga Yunanda dan Shenina Cinnamon
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/11/612/3112595//erina_gudono-20x9_large.jpg
Potret Erina Gudono Donasikan Rambut untuk Peringati Hari Kanker Sedunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/08/612/3083554//bebingah-KoZk_large.jpg
Bebingah Anak Erina Gudono Jalani Pemotretan, Tampil Gemas Cosplay Jadi Alpukat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/07/612/3083054//bebingah-15BG_large.jpg
Erina Gudono Spill Tipis Wajah Anaknya, Bikin Makin Penasaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/02/33/3081499//iis_dahlia-oRbr_large.jpg
Iis Dahlia Marah saat Tahu Sang Putri Ikut Komentari Rumor Bau Badan Erina Gudono
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement