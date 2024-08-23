Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Terkuak Segini Gaji Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep saat Kerja Jadi Analis di JP Morgan Capai Rp1,5 Miliar

Rina Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |11:02 WIB
Terkuak Segini Gaji Erina Gudono Istri Kaesang Pangarep saat Kerja Jadi Analis di JP Morgan Capai Rp1,5 Miliar
Ternyata segini gaji Erina Gudono istri Kaesang Pangarep (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA -Terkuak segini gaji Erina Gudono istri Kaesang Pangarep saat kerja jadi analis di JP Morgan capai Rp1,5 Miliar.

Hal ini dikarenakan namanya menjadi perbincangan warganet. Sebab, dia sedang menikmati liburan dengan suaminya Kaesang Pangarep ke Amerika.

Beberapa netizen pun mengulik beberapa pekerjaan Erina Gudono sebelum menjadi istri dari Kaesang yang menjadi analis JP Morgan. Lantas berapa gajinya?

Terkuak segini gaji Erina Gudono istri Kaesang Pangarep saat kerja jadi analis di JP Morgan capai Rp1,5 Miliar cukup besar.

Sebagai analis di JP Morgan, Erina bertugas melakukan analisis atau riset yang mendalam terkait perusahaan dan kondisi pasar. Adapun gaji tahun pertama analis di JP Morgan  berkisar Rp1,5 miliar per tahun atau sekitar Rp125 juta per bulannya. Adapun dia bekerja di JP Mogran sejak tahun 2021 dan berhenti setelah menikah dengan Kaesang.  

Namun berapa gaji Erina Gudono di JP Morgan belum dapat diketahui secara pasti. Karena belum ada konfirmasi apakah gaji yang diterima seluruh analis di JP Morgan sama atau tidak.

