Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Sri Mulyani Beri Sinyal Tommy Jadi Menkeu Kabinet Prabowo

Ghanny Rachmansyah S , Jurnalis-Minggu, 25 Agustus 2024 |05:08 WIB
3 Fakta Sri Mulyani Beri Sinyal Tommy Jadi Menkeu Kabinet Prabowo
Sri Mulyani beri sinyal Tommy jadi Menkeu Prabowo (Foto: Antara)
A
A
A

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy akan menjabat sebagai Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini sekaligus menegaskan dirinya tidak menjabat sebagai bendahara Negara yang mana di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto.

Sri Mulyani telah memberikan beberapa sinyal sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia mengenai apakah ia akan melanjutkan jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo.

Berikut fakta-fakta menarik mengenai Sri Mulyani beri sinyal Menkeu di era presiden Prabowo, yang dirangkum Okezone, Minggu (25/8/2024):

1. Sinyal dari Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy akan melanjutkan amanat jabatan di Kementerian Keuangan pada pemerintahan berikutnya.

“Titip Wakil Menteri saya (sambil menyikut ke arah Tommy). Ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/02/320/3174019/sri_mulyani-7dxr_large.png
Ternyata Segini Besaran Uang Pensiun Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/622/3173633/sri_mulyani-Em5c_large.png
Berapa Uang Pensiun Sri Mulyani? Ternyata Segini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/13/320/3169674/sri_mulyani-omce_large.jpeg
Badan Penerimaan Negara Siap Diluncurkan Usai Tak Ada Sri Mulyani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168814/sri_mulyani_dan_menkeu_purbaya-OwJW_large.jpg
Pesan Sri Mulyani: Tidak Ada Manusia yang Sempurna
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168724/sri_mulyani-aIOJ_large.jpg
Jadi Warga Negara Biasa, Sri Mulyani: Hormati Ruang Privasi Kami 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/09/320/3168711/sri_mulyani_menangis-q30d_large.jpg
Sri Mulyani Menangis Saat Perpisahan dengan Pegawai Kemenkeu
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement