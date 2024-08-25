3 Fakta Sri Mulyani Beri Sinyal Tommy Jadi Menkeu Kabinet Prabowo

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memberi sinyal bahwa Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy akan menjabat sebagai Menkeu di kabinet Prabowo-Gibran. Hal ini sekaligus menegaskan dirinya tidak menjabat sebagai bendahara Negara yang mana di bawah pemerintahan Presiden terpilih 2024-2029 yaitu Prabowo Subianto.

Sri Mulyani telah memberikan beberapa sinyal sehingga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat Indonesia mengenai apakah ia akan melanjutkan jabatannya sebagai Menkeu di pemerintahan Prabowo.

Berikut fakta-fakta menarik mengenai Sri Mulyani beri sinyal Menkeu di era presiden Prabowo, yang dirangkum Okezone, Minggu (25/8/2024):

1. Sinyal dari Sri Mulyani

Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono atau yang akrab disapa Tommy akan melanjutkan amanat jabatan di Kementerian Keuangan pada pemerintahan berikutnya.

“Titip Wakil Menteri saya (sambil menyikut ke arah Tommy). Ini yang akan meneruskan,” kata Sri Mulyani saat Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta.