Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Basuki Colek Sri Mulyani Minta Tambahan Kuota FLPP

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |17:45 WIB
Basuki Colek Sri Mulyani Minta Tambahan Kuota FLPP
Rumah FLPP (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Basuki mencatat pada TA 2024 PUPR mengalokasikan sekitar Rp13,7 triliun pada program FLPP yang dengan sasaran 166 ribu unit penyediaan rumah subsidi. Adapun kuota FLPP tersebut telah dimintakan penambahannya untuk 63 ribu unit rumah lagi, sehingga targetnya realisasi FLPP 2024 menjadi 229 ribu unit.

"Kalau FLPP sekarang sudah habis 166 ribu unit, kita mau tambah lagi kuota nya. September ini akan ditambah kuota FLPP, untuk mencapai target 229 ribu unit," ujar Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (23/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengakui bahwa dalam pemenuhan hunian masyarakat dan mengentaskan backlog perumahan, terdapat tantangan baik dari sisi supply dalam hal ini developer, maupun dari sisi demand atau konsumen masyarakat.

Adapun dari sisi masyarakat berkaitan dengan daya beli, sehingga diperlukan stimulus agar harga perumahan bisa terjangkau dan serapan rumah bisa optimal. Sedangkan pengembang juga memiliki tantangan dari sisi makro ekonomi, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga material bangunan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/470/3149566/rumah_subsidi-XAON_large.jpg
Harga Rumah di Kota Sangat Mahal, Fahri Hamzah: Banyak Pengembang Jadi Spekulan Tanah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/470/3148580/permintaan_rumah_mewah-bJmg_large.jpeg
Permintaan Rumah Mewah Naik 17 Persen di Kawasan Penyangga Jakarta 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/11/470/3146414/rumah-ZwMd_large.jpg
Siap-Siap! Harga Hunian Vertikal Bakal Lebih Murah, Rumah Tapak Jadi Mahal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/470/3136746/rumah_tipe_kecil-0HSL_large.jpg
Harga Properti di RI Naik Tipis, Rumah Tipe Kecil Laku Keras
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/470/3131367/kisah_bantu_minto-7B0w_large.png
Kisah Batu Minto hingga Kutukan, Prasasti Bersejarah dari Malang yang Ada di Rumah Bangsawan Inggris
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/18/470/3123717/rumah-iyFp_large.png
Apa Kabar Proyek Properti Rp2,4 Triliun di Bali?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement