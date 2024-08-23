Basuki Colek Sri Mulyani Minta Tambahan Kuota FLPP

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan pihaknya telah bersurat kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan kuota FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).

Basuki mencatat pada TA 2024 PUPR mengalokasikan sekitar Rp13,7 triliun pada program FLPP yang dengan sasaran 166 ribu unit penyediaan rumah subsidi. Adapun kuota FLPP tersebut telah dimintakan penambahannya untuk 63 ribu unit rumah lagi, sehingga targetnya realisasi FLPP 2024 menjadi 229 ribu unit.

"Kalau FLPP sekarang sudah habis 166 ribu unit, kita mau tambah lagi kuota nya. September ini akan ditambah kuota FLPP, untuk mencapai target 229 ribu unit," ujar Basuki saat ditemui di Kantornya, Jumat (23/8/2024).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki mengakui bahwa dalam pemenuhan hunian masyarakat dan mengentaskan backlog perumahan, terdapat tantangan baik dari sisi supply dalam hal ini developer, maupun dari sisi demand atau konsumen masyarakat.

Adapun dari sisi masyarakat berkaitan dengan daya beli, sehingga diperlukan stimulus agar harga perumahan bisa terjangkau dan serapan rumah bisa optimal. Sedangkan pengembang juga memiliki tantangan dari sisi makro ekonomi, terutama yang berkaitan dengan fluktuasi harga material bangunan.