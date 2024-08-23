JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengumumkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024. Seleksi ini menawarkan 6.385 lowongan di posisi fungsional teknis serta 3 lowongan untuk tenaga kesehatan. Pendaftaran seleksi dapat dilakukan secara online melalui situs [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) dari tanggal 20 Agustus hingga 2 September 2024. Proses pendaftaran tidak memerlukan biaya.
- Detail Jabatan dan Rentang Gaji
Kementerian PUPR menyediakan berbagai jabatan dengan rentang gaji yang berbeda. Gaji untuk jabatan paling rendah adalah Rp9,4 juta per bulan, seperti untuk posisi Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama. Sementara itu, posisi Analis Anggaran Ahli Pertama mendapatkan gaji sebesar Rp9,7 juta. Jabatan dengan gaji tertinggi adalah Dokter Ahli Pertama dan Dosen Asisten Ahli (S2) yang mencapai Rp11,4 juta per bulan.
- Informasi Pendaftaran
Pendaftaran CPNS dilakukan secara daring melalui situs resmi [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id). Calon pelamar disarankan untuk mendaftar dalam periode yang ditentukan dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Pastikan untuk mematuhi tenggat waktu pendaftaran dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan.
- Pengelompokan Jabatan
Jabatan-jabatan yang dibuka pada seleksi CPNS tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan karakteristik jabatan sebagai berikut:
1. Analis Anggaran Ahli Pertama
2. Analis Kebijakan Ahli Pertama
3. Penata Ruang Ahli Pertama
4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
5. Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Pertama
6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli