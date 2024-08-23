Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

43 Jabatan CPNS 2024 Kementerian PUPR, Ada 6.388 Lowongan

Suchika Julian Putri , Jurnalis-Jum'at, 23 Agustus 2024 |09:26 WIB
43 Jabatan CPNS 2024 Kementerian PUPR, Ada 6.388 Lowongan
Formasi CPNS Kementerian PUPR (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengumumkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024. Seleksi ini menawarkan 6.385 lowongan di posisi fungsional teknis serta 3 lowongan untuk tenaga kesehatan. Pendaftaran seleksi dapat dilakukan secara online melalui situs [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) dari tanggal 20 Agustus hingga 2 September 2024. Proses pendaftaran tidak memerlukan biaya.

- Detail Jabatan dan Rentang Gaji

Kementerian PUPR menyediakan berbagai jabatan dengan rentang gaji yang berbeda. Gaji untuk jabatan paling rendah adalah Rp9,4 juta per bulan, seperti untuk posisi Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama. Sementara itu, posisi Analis Anggaran Ahli Pertama mendapatkan gaji sebesar Rp9,7 juta. Jabatan dengan gaji tertinggi adalah Dokter Ahli Pertama dan Dosen Asisten Ahli (S2) yang mencapai Rp11,4 juta per bulan.

- Informasi Pendaftaran

Pendaftaran CPNS dilakukan secara daring melalui situs resmi [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id). Calon pelamar disarankan untuk mendaftar dalam periode yang ditentukan dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Pastikan untuk mematuhi tenggat waktu pendaftaran dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan.

- Pengelompokan Jabatan

Jabatan-jabatan yang dibuka pada seleksi CPNS tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan karakteristik jabatan sebagai berikut:

1. Analis Anggaran Ahli Pertama

2. Analis Kebijakan Ahli Pertama

3. Penata Ruang Ahli Pertama

4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

5. Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131764/cpns-U0T9_large.jpg
Daftar Instansi Sepi Peminat 2024 Bisa Jadi Referensi CPNS 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/17/320/3131593/cpns-Q0eL_large.png
CPNS 2025 Kapan Dibuka? Ini Prediksi Jadwalnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/320/3131284/cpns-ws37_large.jpg
Heboh 714 CPNS Kemendiktisaintek Mengundurkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/22/320/3124947/menpanrb-Ffs5_large.jpg
Menpan RB Minta Instansi Percepat Pengangkatan CPNS dan PPPK 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/320/3124781/pns-Uxjm_large.jpg
Berikut Jadwal Penetapan NIP CPNS 10 Mei dan PPPK 10 September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/320/3124208/cpns_2024-0fzv_large.png
Penetapan NIP dan Pengangkatan CPNS-PPPK 2024: Dari Proses, Jadwal Terbaru hingga Tetap Dapat Gaji
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement