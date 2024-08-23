43 Jabatan CPNS 2024 Kementerian PUPR, Ada 6.388 Lowongan

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi mengumumkan pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk tahun 2024. Seleksi ini menawarkan 6.385 lowongan di posisi fungsional teknis serta 3 lowongan untuk tenaga kesehatan. Pendaftaran seleksi dapat dilakukan secara online melalui situs [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id) dari tanggal 20 Agustus hingga 2 September 2024. Proses pendaftaran tidak memerlukan biaya.

BACA JUGA: Segini Nilai Ambang Batas CPNS 2024

- Detail Jabatan dan Rentang Gaji

Kementerian PUPR menyediakan berbagai jabatan dengan rentang gaji yang berbeda. Gaji untuk jabatan paling rendah adalah Rp9,4 juta per bulan, seperti untuk posisi Analis Pengembangan Kompetensi ASN Ahli Pertama. Sementara itu, posisi Analis Anggaran Ahli Pertama mendapatkan gaji sebesar Rp9,7 juta. Jabatan dengan gaji tertinggi adalah Dokter Ahli Pertama dan Dosen Asisten Ahli (S2) yang mencapai Rp11,4 juta per bulan.

- Informasi Pendaftaran

Pendaftaran CPNS dilakukan secara daring melalui situs resmi [https://sscasn.bkn.go.id](https://sscasn.bkn.go.id). Calon pelamar disarankan untuk mendaftar dalam periode yang ditentukan dan menyiapkan semua dokumen yang diperlukan. Pastikan untuk mematuhi tenggat waktu pendaftaran dan mengikuti semua petunjuk yang diberikan.

- Pengelompokan Jabatan

Jabatan-jabatan yang dibuka pada seleksi CPNS tahun 2024 dikelompokkan berdasarkan karakteristik jabatan sebagai berikut:

1. Analis Anggaran Ahli Pertama

2. Analis Kebijakan Ahli Pertama

3. Penata Ruang Ahli Pertama

4. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama

5. Asesor Sumber Daya Manusia Ahli Pertama

6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli