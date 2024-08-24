Advertisement
HOT ISSUE

Soal Perubahan Iklim, Sri Mulyani: Ini Perjuangan Bersama

Anggie Ariesta , Jurnalis-Sabtu, 24 Agustus 2024 |19:32 WIB
Soal Perubahan Iklim, Sri Mulyani: Ini Perjuangan Bersama
Sri Mulyani bicara soal perubahan iklim (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bicara soal isu perubahan iklim. Menurunya, isu perubahan iklim juga tanggung jawab sektor ekonomi bukan hanya sektor lingkungan.

Hal ini dia sampaikan saat mendapat penghargaan pejuang iklim dari Foreing Policy Community of Indonesia (FPCI) atas kontribusinya. Adapun kontribusi atas perubahan iklim yang ia perjuangkan sudah mulai dari 2007 silam.

“Pagi tadi, saya mendapat kehormatan untuk menerima Climate Hero Award dari @fpcindo. Saya merasa tersentuh atas rekognisi ini. Namun, tidak ada satu pun orang yang bisa klaim penghargaan ini, karena ini adalah perjuangan kita bersama,” tulis Sri Mulyani dalam akun Instagram resminya, Sabtu (24/8/2024).

Sehingga, penghargaan ini Menkeu kembalikan kepada semua yang terus berjuang dalam menjaga bumi kita satu-satunya.

“Sebagai seorang Sri Mulyani Indrawati, saya merasa terpanggil untuk terus berkontribusi dalam menghadapi perubahan iklim. Suatu upaya yang telah, sedang, dan akan terus saya lakukan,” kata dia.

Perkenalan Sri Mulyani dengan isu perubahan iklim secara mendalam dimulai pada tahun 2007 ketika ia menjabat sebagai Menteri Keuangan. Saat itu, Indonesia menjadi tuan rumah Conference of the Parties (COP) ke-13 di Bali dan menjadi inisiator pembicaraan perubahan iklim di setiap pertemuan tingkat tinggi Menteri Keuangan dunia.

