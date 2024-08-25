Cara BCA Ajak Generasi Muda Kenali dan Lestarikan Budaya Nusantara

YOGYAKARTA - PT Bank BCA Tbk menunjukkan komitmennya dalam melestarikan budaya nusantara lewat Pagelaran Nusantara: Jiwa Surga Khatulistiwa. BCA ingin mengajak generasi muda mengenal dan melestarikan budaya nusantara.

"Kita bersyukur BCA bisa mengadakan acara yang bermanfaat bagi kita semua. Ini adalah penutup Gebyar BCA Merah Putih Indonesia Banget," ujar Presiden Direktur PT BCA Tbk, Jahja Setiaatmadja saat membuka pagelaran.

BACA JUGA: BCA Dorong Kemajuan UMKM Indonesia

Digelar di area Candi Prambanan, Yogyakarta pada Sabtu 24 Agustus 2024 malam, pagelaran musikal karya Swargaloka berhasil memukau para pengunjung. Pagelaran ini melibatkan sekitar 120 pementas berbakat.

Lebih dari separuhnya merupakan pemuda-pemudi dari sanggar dan sekolah binaan Bakti BCA. Mereka berasal dari berbagai penjuru Indonesia, seperti Jakarta, Yogyakarta, Solo, Bali, dan Banyuwangi.

"Pesertanya ada 120 penari dan seniman, itu sebagian dari siswa binaan kita sendiri. Mereka berlatih 4 bulan," imbuhnya.