BCA Dorong Kemajuan UMKM Indonesia

YOGYAKARTA - PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) di bawah payung Bakti BCA menggelar acara Gebyar BCA dalam rangka HUT ke-79 RI di Yogyakarta, tepatnya di Pelataran Trimurti dan Ramayana Ballet Prambanan, area Candi Prambanan pada 22-24 Agustus 2024.

Menurut EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, Hera F Haryn, acara ini digelar di luar Jakarta karena ingin menunjukkan bahwa Indonesia negara yang luas. Adapun alasan memilih Yogyakarta, kata Hera, karena memiliki kekuatan magis dengan nilai-nilai kebudayaannya.

"Kita memilih Yogyakarta, karena memiliki kekuatan magis atau magical vibes. Sehingga punya vibes berbeda," ujarnya di Yogyakarta, Jumat (23/8/2024).

Berbagai rangkaian kegiatan disajikan dalam Gebyar BCA Merah Putih, seperti Pasar Kangen yang menyuguhkan beragam kuliner nusantara. Di sini, BCA ingin mendorong para pelaku UMKM lokal, termasuk UMKM yang tergabung dalam desa binaan Bakti BCA dan Program Bangga Lokal BCA agar lebih berkembang.

Dengan mengusung konsep Pop Up Shop, Pasar Kangen bakal memanjakan lidah para pengunjung dengan sajian khas tradisional. Setidaknya ada 60 tenant UMKM yang menawarkan beragam kuliner di Pasar Kangen. Sehingga, masyarakat memiliki pilihan yang beragam.

“Gebyar BCA Merah Putih adalah inisiatif dari Bakti BCA untuk memperingati hari kemerdekaan ke-79 Indonesia melalui serangkaian kegiatan yang menampilkan kekayaan budaya dan kuliner Tanah Air," kata Hera.