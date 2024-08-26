OJK Targetkan Transformasi Besar di Sektor Keuangan Digital dan Aset Kripto dalam 5 Tahun

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan perkembangan pesat dalam sektor Inovasi Teknologi di Sektor Keuangan (ITSK) dan aset kripto di Indonesia.

Berdasarkan proyeksi yang disampaikan OJK, jumlah produk dan layanan ITSK diperkirakan akan melonjak dari 5 menjadi 100 produk pada tahun 2028 dengan kemitraan di sektor ini juga diharapkan tumbuh secara signifikan, dari 953 menjadi 5.000 kemitraan.

Selain itu, jumlah pengguna ITSK diproyeksikan meningkat pesat dari 277.887 menjadi 5 juta pengguna.

Di sisi lain, OJK memproyeksikan nilai transaksi akan mengalami pertumbuhan pesat, mencapai Rp1.000 triliun pada tahun 2028, lebih dari tiga kali lipat dibandingkan nilai transaksi di awal tahun 2024 yang sebesar Rp301,75 triliun.

Proyeksi ini mencerminkan keyakinan OJK terhadap potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam menciptakan ekosistem keuangan digital yang inklusif untuk membangun sektor ITSK yang kuat, berkelanjutan serta mampu menjaga stabilitas dan perlindungan bagi konsumen.

Proyeksi yang diberikan oleh OJK bukan hanya sekadar angka, melainkan cerminan dari potensi luar biasa yang dimiliki sektor teknologi keuangan di Indonesia.

"Roadmap ini adalah langkah penting yang akan mendorong pertumbuhan sektor ITSK dan kripto secara signifikan. Proyeksi yang diberikan OJK mencerminkan keyakinan terhadap kapasitas Indonesia untuk menjadi salah satu pemimpin dalam inovasi keuangan digital," ungkap CEO Indodax Oscar Darmawan dalam keterangannya, Jakarta, Senin (26/8/2024).