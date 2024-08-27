Transaksi Kartu Debit Bank Muamalat di Luar Negeri Naik 121%

JAKARTA – Bank Muamalat mencatat transaksi kartu debit di luar negeri (overseas) mengalami pertumbuhan yang signifikan. Jumlah dan volume transaksi kartu debit di Arab Saudi selama musim haji 2024 menjadi faktor pendorong utama.

SEVP Retail Banking Bank Muamalat Dedy Suryadi Dharmawan mengatakan, per Juni 2024 jumlah transaksi kartu debit overseas Bank Muamalat meningkat sekitar 121% secara year on year (yoy). Adapun volume transaksi overseas Bank Muamalat tercatat naik 94% (yoy).

“Keunggulan kartu Shar-E Debit Muamalat ditopang oleh layanan dan program yang menarik seperti cashback, gratis tarik tunai dan teknologi nirsentuh (payWave) membuat nasabah kami merasa nyaman untuk bertransaksi di luar negeri. Terutama bagi jemaah haji nasabah Bank Muamalat yang membutuhkan kemudahan transaksi seperti belanja dan tarik tunai selama berada di Tanah Suci,” ujarnya, Selasa (27/8/2024).

Data transaksi selama musim haji tahun ini menunjukkan jumlah transaksi menggunakan kartu Shar-E Debit Muamalat untuk berbelanja di Arab Saudi meningkat 195%, dimana volume transaksi juga turut naik sebesar 140%. Begitu pula dengan aktivitas tarik tunai menggunakan kartu Shar-E Debit Muamalat di ATM Arab Saudi. Jumlah transaksi tarik tunai di ATM meningkat 35% dimana volume transaksi tarik tunai tumbuh 41%.

Sebagai informasi, kartu Shar-E Debit Muamalat dapat digunakan di seluruh dunia baik untuk transaksi belanja maupun transaksi di ATM melalui jaringan ATM dan EDC berlogo VISA. Khusus untuk ATM berlogo VISA milik Bank Al Rajhi di Arab Saudi tersedia pilihan menu transaksi dalam bahasa Indonesia. Bank Muamalat telah bekerjasama dengan Bank Al Rajhi dalam menyediakan layanan tersebut dimana jaringan ATM Bank Al Rajhi banyak tersebar di Makkah, Madinah dan Jeddah.