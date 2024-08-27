Advertisement
HOT ISSUE

Apakah Boleh Daftar CPNS dan PPPK 2024 Secara Bersamaan?

Muhammad Raihan , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |18:34 WIB
Apakah Boleh Daftar CPNS dan PPPK 2024 Secara Bersamaan?
Apakah Boleh Daftar CPNS dan PPPK 2024 Secara Bersamaan. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Apakah boleh daftar CPNS dan PPPK 2024 secara bersamaan? Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2024 telah resmi dibuka pemerintah.

Pendaftaran CPNS 2024 sudah tersedia di portal SSCASN BKN melalui tautan https://sscasn.bkn.go.id/ mulai 20 Agustus sampai dengan 6 September 2024, sedangkan PPPK 2024 akan diinformasikan lebih lanjut.

Apakah Boleh Daftar CPNS dan PPPK 2024 secara bersamaan?

Perlu diingat bahwa pendaftar tidak diizinkan mendaftar CPNS dan PPPK pada saat yang sama. Seperti yang dinyatakan dalam Indonesia baik, pelamar aparatur sipil negara (ASN) hanya dapat memilih satu formasi, yang berarti mereka harus memilih untuk mendaftar sebagai PNS atau PPPK.

Jika seorang kandidat melamar untuk lebih dari satu posisi atau jenis pengadaan dengan identitas kependudukan yang berbeda, maka kandidat tersebut dianggap gugur dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024 tidak boleh dilakukan secara bersamaan karena untuk menjaga proses seleksi dan pengelolaan SDM pemerintah agar tetap fokus, transparan, dan efisien. Berikut adalah beberapa alasan yang lebih komprehensif:

1. Fokus Seleksi: Pemerintah ingin setiap pelamar fokus pada satu jalur seleksi, baik CPNS maupun PPPK. Dengan fokus pada satu jalur, pelamar dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan lebih sesuai dengan jalur yang mereka pilih, sehingga mereka memiliki lebih banyak peluang untuk berhasil dalam seleksi.

2. Pengelolaan dan Administrasi yang Lebih Efisien: Dengan hanya memilih satu jalur, pemerintah dapat lebih mudah memproses data pelamar, memproses aplikasi, dan menyelesaikan proses seleksi tanpa tumpang tindih atau kebingungan administrasi.

