Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang Kabarnya Maju Pilkada Jakarta 2024

Adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta (Foto: Okezone)

JAKARTA - Adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta 2024. Harta kekayaan keduanya pernah tercatat di LHKPN.

Pasalnya, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan kandidat kuat untuk menjabat sebagai calon Pilkada Jakarta 2024 yang diusung oleh partai PDIP. Tentunya, beberapa warganet penasaran mengenai hartanya.

Berikut adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta 2024:

- Pramono Anung

Menurut data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Pramono Anung yang merupakan Skretaris Kabinet punya kekayaan Rp104.285.030.477 dan tak memiliki utang.

BACA JUGA: Ternyata Segini Gaji dan Kekayaan Hanif Sjahbandi

Aset berupa sembilan bidang tanah serta bangunannya ada senilai Rp35.427.059.686. Kemudian transportasi berupa tiga mobil totalnya mencapai Rp1,385 miliar.

Pramono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp19.135.000.000, surat berharga Rp37.250.208.528 dan kas atau setara kas Rp11 miliar.