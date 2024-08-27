Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang Kabarnya Maju Pilkada Jakarta 2024

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 27 Agustus 2024 |07:12 WIB
Adu Kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang Kabarnya Maju Pilkada Jakarta 2024
Adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta 2024. Harta kekayaan keduanya pernah tercatat di LHKPN.

Pasalnya, Pramono Anung dan Rano Karno merupakan kandidat kuat untuk menjabat sebagai calon Pilkada Jakarta 2024 yang diusung oleh partai PDIP. Tentunya, beberapa warganet penasaran mengenai hartanya.

Berikut adu kekayaan Pramono Anung dengan Rano Karno yang kabarnya maju Pilkada Jakarta 2024:

- Pramono Anung

Menurut data terbaru Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Pramono Anung yang merupakan Skretaris Kabinet punya kekayaan Rp104.285.030.477 dan tak memiliki utang.

Aset berupa sembilan bidang tanah serta bangunannya ada senilai Rp35.427.059.686. Kemudian transportasi berupa tiga mobil totalnya mencapai Rp1,385 miliar.

Pramono juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp19.135.000.000, surat berharga Rp37.250.208.528 dan kas atau setara kas Rp11 miliar.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185264//pemerintah-4OGw_large.jpg
Angka Depresi Warga Jakarta Lampaui Nasional, Rano Karno: Perlu Survei Serius!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185254//pemerintah-afUu_large.jpg
Cerita Rano Karno Jualan Burung Semasa Kecil untuk Menyambung Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/338/3182531//rano-VkhT_large.jpg
Pemprov DKI Evaluasi Standar Keamanan Sekolah Pascaledakan di SMAN 72 Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/338/3182495//rano-nQ4Y_large.jpg
Wagub Rano Karno Jenguk Korban Ledakan SMAN 72 di RS Yarsi, Ungkap Kondsi Terkini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/338/3180897//banjir-F97M_large.jpg
Delapan Tanggul di Jakarta Jebol Akibat Hujan Lebat, Ini Daftar Lengkapnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/338/3179753//rano_karno-xvCU_large.jpg
Hari Sumpah Pemuda, Wagub Rano: Persatuan Bukan Hadiah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement