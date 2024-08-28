Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Segini Harta Kekayaan Ahmad Riza Patria yang Mundur dari Pilkada Tangsel

Yaser Rafi Pramudya , Jurnalis-Rabu, 28 Agustus 2024 |13:56 WIB
Segini Harta Kekayaan Ahmad Riza Patria yang Mundur dari Pilkada Tangsel
Kekayaan Ahmad Riza Patria, Calon Walikota Tangsel yang Memutuskan Mundur. (Foto: Okezone.com/Antara)
A
A
A

JAKARTA - Ahmad Riza Patria mundur dari kontestasi Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Pria yang akrab disapa Ariza ini pun mundur sebagai calon Wali Kota Tangsel yang berpasangan dengan Marshel Widianto.

Melihat Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Ariza sewaktu masih menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. Dirinya memiliki kekayaan Rp22 miliar.

Terdiri dari tanah dan bangun sebesar Rp18,6 miliar. Berada di Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Tangerang, Cianjur dan Kota Bekasi.

Tanah dan bangunan Ariza diperoleh dari hasil sendiri dan warisan.

Selain itu, dirinya memiliki transportasi sebesar Rp755 juta. Terdiri dari

Mobil Toyota Vellfire Minibus 2011 sebesar Rp250 juta. Mobil Honda Freed 2015 Rp185 juta. Mobil Toyota Inova 2018 Rp320 juta.

Dirinya juga memiliki harta bergerak lainnya Rp506.153.000. Kas dan Setara Kas Rp1.147.378.165 dan harta lainnya Rp1.000.000.000.

Sebagai informasi, Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta Ahmad Riza Patria mundur dari kontestasi Pilkada Tangerang Selatan (Tangsel). Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani selaku perwakilan dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

