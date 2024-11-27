Promo dan Diskon Pilkada 27 November 2024, dari Makanan hingga Tempat Wisata

JAKARTA - Masyarakat Indonesia memilih di Pilkada Serentak 2024. Usai mencoblos, masyarakat dapat menikmati sejumlah promo dan diskon yang sudah disiapkan mulai dari makanan, tempat hiburan sampai transportasi.

Berbagai restoran, tempat wisata, hingga penyedia layanan transportasi menawarkan diskon menarik sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Cukup tunjukkan jari bertinta ungu sebagai bukti telah mencoblos, sederet promo menarik bisa dinikmati, mulai dari potongan harga tiket masuk tempat wisata hingga menu spesial di restoran favorit. Berikut daftar promo dan diskon yang dirangkum Okezone pada, Rabu (27/11/2024):

1. Ancol Taman Impian

Nikmati diskon hingga 40% untuk tiket masuk ke berbagai wahana, seperti:

• Dufan: Rp240 ribu (dari Rp400 ribu)

• Sea World: Rp105 ribu (dari Rp175 ribu)

• Atlantis: Rp90 ribu (dari Rp150 ribu)

Promo berlaku untuk pembelian di loket pada 27 November 2024. Satu jari bertinta ungu berlaku untuk satu tiket.

2. Kidzilla dan Jungle Land Sentul

• Kidzilla menawarkan promo "Beli 1 Gratis 1" untuk paket bermain.

• Jungle Land memberikan harga spesial Rp155 ribu untuk dua orang dengan syarat tunjukkan tinta ungu di jari.

3. Go Wet Grand Wisata dan The Jungle Bogor

• "Go Vote & Splash" di Go Wet Grand Wisata: Harga tiket hanya Rp50 ribu

• The Jungle Bogor memberikan harga Rp200 ribu untuk lima orang.

4. Raa Cha Suki & BBQ

Empat menu favorit bisa didapatkan seharga Rp11 ribu dengan pembelian minimal Rp100 ribu

5. Bakso Lapangan Tembak Senayan

Dapatkan diskon 20% untuk semua menu dengan minimal pembelian Rp100 ribu