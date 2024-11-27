Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Promo dan Diskon Pilkada 27 November 2024, dari Makanan hingga Tempat Wisata

Vika Putri Handayani , Jurnalis-Rabu, 27 November 2024 |11:05 WIB
Promo dan Diskon Pilkada 27 November 2024, dari Makanan hingga Tempat Wisata
Promo dan Diskon Pilkada Serentak 2024. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Masyarakat Indonesia memilih di Pilkada Serentak 2024. Usai mencoblos, masyarakat dapat menikmati sejumlah promo dan diskon yang sudah disiapkan mulai dari makanan, tempat hiburan sampai transportasi.

Berbagai restoran, tempat wisata, hingga penyedia layanan transportasi menawarkan diskon menarik sebagai bentuk apresiasi kepada warga yang berpartisipasi dalam pesta demokrasi.

Cukup tunjukkan jari bertinta ungu sebagai bukti telah mencoblos, sederet promo menarik bisa dinikmati, mulai dari potongan harga tiket masuk tempat wisata hingga menu spesial di restoran favorit. Berikut daftar promo dan diskon yang dirangkum Okezone pada, Rabu (27/11/2024):

1. Ancol Taman Impian

Nikmati diskon hingga 40% untuk tiket masuk ke berbagai wahana, seperti:

• Dufan: Rp240 ribu (dari Rp400 ribu)

• Sea World: Rp105 ribu (dari Rp175 ribu)

• Atlantis: Rp90 ribu (dari Rp150 ribu)

Promo berlaku untuk pembelian di loket pada 27 November 2024. Satu jari bertinta ungu berlaku untuk satu tiket.

2. Kidzilla dan Jungle Land Sentul

• Kidzilla menawarkan promo "Beli 1 Gratis 1" untuk paket bermain.

• Jungle Land memberikan harga spesial Rp155 ribu untuk dua orang dengan syarat tunjukkan tinta ungu di jari.

3. Go Wet Grand Wisata dan The Jungle Bogor

• "Go Vote & Splash" di Go Wet Grand Wisata: Harga tiket hanya Rp50 ribu

• The Jungle Bogor memberikan harga Rp200 ribu untuk lima orang.

4. Raa Cha Suki & BBQ

Empat menu favorit bisa didapatkan seharga Rp11 ribu dengan pembelian minimal Rp100 ribu

5. Bakso Lapangan Tembak Senayan

Dapatkan diskon 20% untuk semua menu dengan minimal pembelian Rp100 ribu

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090272/segini-gaji-anggota-kpps-pilkada-2024-7KAfVtwZ5E.jpeg
Segini Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090301/segini-gaji-gubernur-jakarta-kursi-yang-diperebutkan-pramono-anung-vs-ridwan-kamil-HALeKWL3CU.jpg
Segini Gaji Gubernur Jakarta, Kursi yang Diperebutkan Pramono Anung vs Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089754/harta-kekayaan-khofifah-indar-parawansa-di-lhkpn-P3nONNV4zI.jpeg
Harta Kekayaan Khofifah Indar Parawansa di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089744/pekerja-masuk-saat-pilkada-serentak-27-november-dapat-uang-lembur-afqXToqMx5.jpg
Pekerja Masuk saat Pilkada Serentak 27 November Dapat Uang Lembur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/320/3064022/masa-kerja-kpps-pilkada-2024-sr0m0KAeft.jpg
Masa Kerja KPPS Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057544/dana-pilkada-serentak-2024-sudah-terkumpul-rp36-6-triliun-8Dj3V4loJI.jfif
Dana Pilkada Serentak 2024 Sudah Terkumpul Rp36,6 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement