Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masa Kerja KPPS Pilkada 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 17 September 2024 |18:24 WIB
Masa Kerja KPPS Pilkada 2024
Masa kerja KPPS Pilkada 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Masa kerja KPPS Pilkada 2024 harus diketahui calon pendaftar. Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan segera membuka pendaftaran anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk Pilkada Serentak tahun 2024.

Pendaftaran akan dibuka melalui sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa atau kelurahan.

Masa kerja KPPS Pilkada 2024 cukup singkat namun memiliki tanggung jawab besar. Anggota KPPS akan bertugas mulai tanggal 7 November hingga 8 Desember 2024.

Meskipun masa kerjanya relatif singkat, tanggung jawab yang diemban sangat besar. KPPS memiliki peran krusial dalam memastikan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjalan lancar, jujur, dan adil.

Berikut jadwal dan tahapan pembentukan KPPS yang dirangkum Okezone, Selasa (17/9/2024):

• Pengumuman Pendaftaran: KPU akan mengumumkan secara resmi pembukaan pendaftaran calon anggota KPPS pada tanggal 17 hingga 21 September 2024.

• Penerimaan Pendaftaran: Masa pendaftaran akan berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 17 hingga 28 September 2024. Calon anggota KPPS dapat menyerahkan berkas pendaftarannya langsung ke sekretariat PPS di wilayah masing-masing.

• Penelitian Administrasi: Setelah masa pendaftaran ditutup, PPS akan melakukan penelitian administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran yang masuk. Proses ini akan berlangsung selama 12 hari, mulai tanggal 18 hingga 29 September 2024.

• Pengumuman Hasil Penelitian: Hasil penelitian administrasi akan diumumkan pada tanggal 30 September hingga 2 Oktober 2024. Masyarakat diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan dan masukan terkait calon anggota KPPS yang lolos administrasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090272/segini-gaji-anggota-kpps-pilkada-2024-7KAfVtwZ5E.jpeg
Segini Gaji Anggota KPPS Pilkada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/28/320/3090301/segini-gaji-gubernur-jakarta-kursi-yang-diperebutkan-pramono-anung-vs-ridwan-kamil-HALeKWL3CU.jpg
Segini Gaji Gubernur Jakarta, Kursi yang Diperebutkan Pramono Anung vs Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/27/455/3090014/promo-dan-diskon-pilkada-27-november-2024-dari-makanan-hingga-tempat-wisata-jdIUCcLlMM.jpg
Promo dan Diskon Pilkada 27 November 2024, dari Makanan hingga Tempat Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089754/harta-kekayaan-khofifah-indar-parawansa-di-lhkpn-P3nONNV4zI.jpeg
Harta Kekayaan Khofifah Indar Parawansa di LHKPN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/320/3089744/pekerja-masuk-saat-pilkada-serentak-27-november-dapat-uang-lembur-afqXToqMx5.jpg
Pekerja Masuk saat Pilkada Serentak 27 November Dapat Uang Lembur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/02/320/3057544/dana-pilkada-serentak-2024-sudah-terkumpul-rp36-6-triliun-8Dj3V4loJI.jfif
Dana Pilkada Serentak 2024 Sudah Terkumpul Rp36,6 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement