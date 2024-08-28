Perhiasan Cantik Asal Bali Ramaikan Kriyanusa 2024

JAKARTA – Koleksi perhiasan cantik asal Bali akan meramaikan pameran kerajinan Nusantara, Kriyanusa di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan. Kalung, gelang, anting dan berbagai perhiasan cantik dengan desain unik dari pulau Dewata karya Sense of Jewels akan dipamerkan dalam acara tersebut.

Pameran Kriyanusa yang digelar Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) akan dibuka hari ini, Rabu (28/8/2024). Beberapa koleksi terbaru dan karya andalan para perancang dan perajin perhiasan berpengalaman yang kini bergabung ke Sense of Jewels dipastikan akan memikat perhatian pengunjung, khususnya penggemar perhiasan khas Nusantara di pameran yang pesertanya diseleksi secara ketat oleh Dekranas ini.

Koleksi perhiasan Sense of Jewels diminati karena selalu berusaha memahami keinginan dari konsumen dan mengemas desain dengan kekayaan warisan budaya dan alam Bali yang inspiratif dan selalu meninggalkan kesan dan kenangan yang mendalam. Kelebihan lain dari koleksi perhiasan Sense of Jewels adalah bahan-bahan berkualitas yang diolah dengan teliti dan apik oleh para perajin berpengalaman.

Sense of Jewels, usaha kerajinan di bidang perhiasan ini dibangun oleh para pengusaha muda, desainer dan perajin berpengalaman lebih dari 20 tahun di bidangnya. Pendiri dan pemilik Sense of Jewels Ni Nyoman Manik Widari mengatakan Sense of Jewels terispirasi dari keindahan pulau Bali dan kreativitas serta nilai budaya dan seni yang selalu melekat dengan nama “Bali”. Karenanya mereka mengusung moto “Bali Treasures, Inspired By you”, yang bermakna kekayaan dari Bali, dari kamu dan untuk kamu”.

“Di Sense of Jewels kami memadukan kreasi, rasa, sejarah dan budaya menjadi sebentuk perhiasan yang menarik. Kami juga ingin menjadikan customer yang menggunakan perhiasan buatan sense lebih dari sekadar pembeli atau pengguna tetapi juga partner, bagian dari proses tersebut,” kata Manik.