HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Terbaru Pinjol Resmi Berizin OJK per September 2024

Muhammad Akbar Malik , Jurnalis-Selasa, 03 September 2024 |04:12 WIB
Daftar Terbaru Pinjol Resmi Berizin OJK per September 2024
Daftar Terbaru Pinjol Resmi Berizin OJK. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - Pada September 2024, terdapat 98 layanan pinjaman online (pinjol) atau fintech peer-to-peer lending yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya izin ini, masyarakat dapat lebih aman dalam menggunakan jasa pinjol, menghindari risiko terjebak dalam pinjol ilegal yang dapat merugikan.

Daftar ini merupakan hasil pembaruan terbaru dari OJK yang dirilis pada Juli 2024, dan masih berlaku hingga September 2024 yang dirangkum oleh Okezone dari laman resmi OJK. OJK terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjol yang telah terdaftar dan berizin resmi, guna memastikan keamanan dan legalitas transaksi.

Berikut ini adalah daftar 98 pinjol yang telah memiliki izin dari OJK:

1. ETHIS - https://ethis.co.id

2. AdaModal - www.adamodal.co.id

3. Ringan - www.ringan.co.id

4. Danamas - https://p2p.danamas.co.id

5. UATAS - www.uatas.id

6. KoinP2P - https://koinp2p.com

7. IKI Modal - www.ikimodal.com

8. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id

9. FinPlus - www.finplus.co.id

10. Avantee - www.avantee.co.id

11. KREDITO - https://kredito.id

12. Akseleran - https://www.akseleran.co.id

13. KrediFazz - www.kredifazz.id

14. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id

15. KawanCicil - http://kawancicil.co.id

16. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id

17. modalku - https://modalku.co.id

18. Ivoji - www.ivoji.id

19. Kredinesia - www.kredinesia.id

20. AwanTunai - www.awantunai.co.id

21. Singa - http://singa.id

22. KlikA2C - https://klika2c.co.id

23. ShopeePayLater - www.lenteradana.co.id/lender/

24. Crowde - https://crowde.co

25. iGrow - igrow.asia

26. Gradana - gradana.co.id

27. Pohondana - http://pohondana.id

28. Cairin - www.cairin.id

29. Investree - https://www.investree.id

30. KREDITPRO - http://kreditpro.id

31. UKU - ukuindo.com

32. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com

33. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com

34. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id

35. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id

36. MEKAR - https://mekar.id

37. CROWDO - https://crowdo.co.id

38. Asetku - http://asetku.co.id

39. DUMI - minjem.com

40. KlikCair - klikcair.com

41. Ivoji - www.ivoji.id

42. UangMe - http://uangme.id

43. Danacita - www.danacita.co.id

44. Danai.id - http://danai.id

45. Tokomodal - https://www.tokomodal.co.id

46. Aktivaku - aktivaku.com

47. Finmas - https://www.finmas.co.id

48. Doeku - doeku.id

49. KlikUMKM - www.klikUMKM.co.id

50. TrustIQ - http://trustiq.id

51. Rupiah Cepat - www.rupiahcepat.co.id

52. Easycash - http://indo.geteasycash.asia

53. DanaRupiah - danarupiah.id

54. Findaya - http://findaya.co.id

55. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id

56. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com

57. Samir - www.samir.co.id

58. Cashcepat - http://cashcepat.id

59. Indodana - indodana.id

