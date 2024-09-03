JAKARTA - Pada September 2024, terdapat 98 layanan pinjaman online (pinjol) atau fintech peer-to-peer lending yang telah memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan adanya izin ini, masyarakat dapat lebih aman dalam menggunakan jasa pinjol, menghindari risiko terjebak dalam pinjol ilegal yang dapat merugikan.
Daftar ini merupakan hasil pembaruan terbaru dari OJK yang dirilis pada Juli 2024, dan masih berlaku hingga September 2024 yang dirangkum oleh Okezone dari laman resmi OJK. OJK terus mengingatkan masyarakat untuk menggunakan layanan pinjol yang telah terdaftar dan berizin resmi, guna memastikan keamanan dan legalitas transaksi.
Berikut ini adalah daftar 98 pinjol yang telah memiliki izin dari OJK:
1. ETHIS - https://ethis.co.id
2. AdaModal - www.adamodal.co.id
3. Ringan - www.ringan.co.id
4. Danamas - https://p2p.danamas.co.id
5. UATAS - www.uatas.id
6. KoinP2P - https://koinp2p.com
7. IKI Modal - www.ikimodal.com
8. GandengTangan - www.gandengtangan.co.id
9. FinPlus - www.finplus.co.id
10. Avantee - www.avantee.co.id
11. KREDITO - https://kredito.id
12. Akseleran - https://www.akseleran.co.id
13. KrediFazz - www.kredifazz.id
14. DANA SYARIAH - http://danasyariah.id
15. KawanCicil - http://kawancicil.co.id
16. DOMPET Kilat - https://www.dompetkilat.co.id
17. modalku - https://modalku.co.id
18. Ivoji - www.ivoji.id
19. Kredinesia - www.kredinesia.id
20. AwanTunai - www.awantunai.co.id
21. Singa - http://singa.id
22. KlikA2C - https://klika2c.co.id
23. ShopeePayLater - www.lenteradana.co.id/lender/
24. Crowde - https://crowde.co
25. iGrow - igrow.asia
26. Gradana - gradana.co.id
27. Pohondana - http://pohondana.id
28. Cairin - www.cairin.id
29. Investree - https://www.investree.id
30. KREDITPRO - http://kreditpro.id
31. UKU - ukuindo.com
32. PAPITUPI SYARIAH - www.papitupisyariah.com
33. Pinjamwinwin - pinjamwinwin.com
34. Pinjam Gampang - http://www.kreditplusteknologi.id
35. Modal Nasional - www.modalnasional.co.id
36. MEKAR - https://mekar.id
37. CROWDO - https://crowdo.co.id
38. Asetku - http://asetku.co.id
39. DUMI - minjem.com
40. KlikCair - klikcair.com
41. Ivoji - www.ivoji.id
42. UangMe - http://uangme.id
43. Danacita - www.danacita.co.id
44. Danai.id - http://danai.id
45. Tokomodal - https://www.tokomodal.co.id
46. Aktivaku - aktivaku.com
47. Finmas - https://www.finmas.co.id
48. Doeku - doeku.id
49. KlikUMKM - www.klikUMKM.co.id
50. TrustIQ - http://trustiq.id
51. Rupiah Cepat - www.rupiahcepat.co.id
52. Easycash - http://indo.geteasycash.asia
53. DanaRupiah - danarupiah.id
54. Findaya - http://findaya.co.id
55. Kredit Pintar - http://kreditpintar.co.id
56. KTA KILAT - http://www.pendanaan.com
57. Samir - www.samir.co.id
58. Cashcepat - http://cashcepat.id
59. Indodana - indodana.id