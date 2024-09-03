Ace Hardware Pamit Usai 29 Tahun di Indonesia, Ternyata Ganti Nama Baru pada 2025

JAKARTA - Ace Hardware pamit usai 29 tahun di Indonesia. Hal ini setelah adanya perubahan nama dari PT Ace Hardware Indonesia menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES).

Keputusan perubahan nama ini disepakati dalam dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024. Ini sebagai salah satu langkah strategis bisnis, manajemen Perusahaan memutuskan untuk tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan Ace Hardware International Holdings, Ltd. yang akan berakhir pada 31 Desember 2024 setelah menjalin kerja sama yang baik selama 29 tahun.

"Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi Perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan," kata Direktur Aspirasi Hidup Indonesia Gregory S Widjaja dalam keterangannya.

Hal ini sejalan dengan fokus dan rencana pengembangan bisnis Perusahaan di masa mendatang untuk menjawab tren pasar dan preferensi konsumen yang terus berevolusi. Lebih dari sekadar home improvement, Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan ragam inovasi produk dan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi hidup pelanggan di Indonesia.

Perusahaan optimis dapat melangkah lebih jauh menciptakan pertumbuhan bisnis yang lebih relevan dan berkelanjutan, serta meningkatkan pengalaman berbelanja pelanggan menjadi sumber inspirasi untuk kehidupan yang lebih baik.

"Perusahaan kini tengah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap kualitas dan pelayanan terbaik, yang dijadwalkan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal tahun 2025," katanya.