HOME FINANCE HOT ISSUE

Ace Hardware Tak Ada Lagi di Indonesia Mulai 2025

Fitria Azizah Banowati , Jurnalis-Selasa, 24 September 2024 |08:04 WIB
Ace Hardware Tak Ada Lagi di Indonesia Mulai 2025
ACES Siapkan Nama Toko Pengganti Ace Hardware. (foto: Okezone.com/Aces)
A
A
A

JAKARTA - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) mempersiapkan peluncuran identitas baru setelah tidak melanjutkan perjanjiannya dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd.

Pihak manajemen perusahaan memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak tersebut, dan akan berakhir pada 31 Desember 2024. Keputusan ini mengakhiri 29 tahun perjalannya dalam industri ritel.

Pemutusan lisensi ACE Hardware sejalan dengan fokus serta rencana pengembangan bisnis Perusahaan ke depan. Perusahaan berkomitmen untuk menghadirkan berbagai inovasi produk dan layanan yang lebih selaras dengan kebutuhan serta aspirasi hidup pelanggan di Indonesia.

AHI mencatatkan kinerja keuangan yang kuat pada semester I tahun 2024, dengan peningkatan laba bersih sebesar 21% menjadi Rp366 miliar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bersih juga tumbuh 14% menjadi Rp4,1 triliun dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

AHI saat ini tengah merencanakan peluncuran identitas baru yang mencerminkan komitmennya terhadap kualitas dan layanan terbaik. Hal tersebut direncanakan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal tahun 2025.

