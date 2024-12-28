Ace Hardware Resmi Pamit dari Indonesia Usai 29 Tahun, Kini Ganti Nama

JAKARTA - PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (AHI) (ACES) pamit dari Indonesia setelah menjalani kerja sama selama 29 tahun. Perseroan memutuskan untuk tidak memperpanjang lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd.

Lisensi tersebut akan resmi berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Beredar video di Instagram, Sabtu (28/12/2024) logo ACE sudah mulai diturunkan di mall seluruh Indonesia. Tindakan ini dilakukan bukan karena bangkrut, akan tetapi ACE ingin melakukan rebranding.

1. Logo ACE mulai dicopot

Sejumlah gerai Ace Hardware milik PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) mulai menurunkan logo ‘ACE’ berwarna merah yang menjadi tanda keberadaan gerai Ace Hardware di sejumlah pusat perbelanjaan.

2. Siapkan logo baru

Maka, sebagai langkah selanjutnya, perusahaan tengah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap kualitas dan layanan terbaik. Identitas baru ini direncanakan akan diperkenalkan kepada pelanggan pada awal tahun 2025.

“Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi Perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan,” ucap Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja.