4 Fakta Ace Hardware Pamit dari Indonesia Usai 29 Tahun Berjualan

JAKARTA – Jaringan ritel perkakas dan perabot rumah tangga PT Ace Hardware Indonesia Tbk resmi pamit dari Indonesia. Ace Hardware pamit setelah 29 tahun berkiprah di Indonesia.

Berakhirnya lisensi Ace Hardware diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Juni 2024.

BACA JUGA: Ace Hardware Pamit dari Indonesia Usai 29 Tahun

Berikut fakta Ace Hardware pamit dari Indonesia yang dirangkum Okezone, Sabtu (7/9/2024).

1. Lisensi berakhir 31 Desember 2024

ACES memutuskan tidak melanjutkan perjanjian lisensi dengan ACE Hardware International Holdings, Ltd. Setelah bekerjasama selama 29 tahun, lisensi dengan ACE Hardware akan berakhir pada 31 Desember 2024.

2. Berganti Nama

Selanjutnya, perusahaan memutuskan berganti nama menjadi PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES). Perusahaan kini tengah mempersiapkan peluncuran identitas merek baru yang mencerminkan komitmen Perusahaan terhadap kualitas dan pelayanan terbaik, yang dijadwalkan akan diperkenalkan kepada seluruh pelanggan pada awal tahun 2025.

“Kami sangat yakin bahwa persiapan matang yang sedang kami upayakan ini mampu mempertahankan posisi Perusahaan sebagai pemimpin pasar, mempertahankan daya saing yang kuat di industri ritel, semakin relevan dengan kebutuhan setiap pelanggan, serta memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap seluruh pemangku kepentingan,” kata Direktur PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk, Gregory S. Widjaja, Senin (2/9/2024).