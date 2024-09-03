Eks Menkeu Sebut Air Galon Bisa Bikin Kelas Menengah Jatuh Miskin, Ini Penjelasannya

JAKARTA - Mantan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyoroti penyebab masyarakat kelas menengah jatuh miskin. Menurutnya ada beberapa hal yang menjadi masalah selain tren Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal.

Dikatakan Bambang, judi online (Judol) memiliki sifat yang adiktif sehingga cepat sekali menghabiskan pemasukan masyarakat, sementara kebiasaan konsumsi air galon juga menghambat masyarakat untuk bisa berhemat.

"Judi online itu dampaknya luar biasa dan yang terlibat banyak di kelas menengah, aspiring middle class dan mungkin yang hampir miskin," kata Bambang dalam diskusi di kantor Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Jumat (30/8/2024).

"Yang selama ini juga secara tidak sadar itu sudah menggerus income kita lumayan dengan style kita yang mengandalkan semua kepada air galon, air botol, dan segala macamnya," lanjutnya.

Bambang menjelaskan, kebiasaan mengkonsumsi air dalam kemasan tidak terjadi di semua negara. Di negara maju misalnya, warga kelas menengah justru mengandalkan air minum yang disediakan di fasilitas umum.

Dia menyebut dengan adanya fasilitas air minum gratis di fasilitas umum itu, masyarakat negara maju tidak perlu mengeluarkan uang untuk membeli minum.

Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa kelas menengah di Indonesia menjadi rentan selama 10 tahun terakhir.